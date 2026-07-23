Lego il secondo set Star Trek di ricrea il ponte dell'U.S.S. Enterprise

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È arrivato il momento della seconda collaborazione tra Lego e Star Trek. Il produttore danese di giocattoli e l'universo fantascientifico si erano già uniti per offrire un modello da collezione della famosa U.S.S. Enterprise, ma ora è stato svelato anche un nuovo set con un tema più da playset.

Questo si chiama Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge ed arriverà come parte della serie Icons. Comprende 1.701 pezzi e costa £159,99/€179,99, raffigurando la leggendaria stanza con una tavoletta di minifigure che popolano lo spazio. In totale, sono presenti otto minifigure, tra cui James T. Kirk, Spock, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Leonard "Bones" McCoy, Pavel Chekov, Christine Chapel e Montgomery "Scotty" Scott. Non dimentichiamo nemmeno quattro adorabili tribble più una serie di accessori come comunicatori e phaser della Flotta Stellare.

Il set copre per lo più il ponte dell'Enterprise, ma c'è anche una stanza del transponder annessa, per portare le minifigure dal punto A al punto B il più rapidamente e precisamente possibile. E per quanto riguarda la data di lancio del cofre, arriverà il 1° settembre per celebrare il 60° anniversario di Star Trek.

Prenderai uno di questi cofanetti, magari da costruire mentre guardi la nuova stagione di Star Trek: Strange New Worlds?

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