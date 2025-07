LEGO Jurassic World 76968 Fossili di dinosauro: Tyrannosaurus Rex

HQ

Il LEGO Tirannosauro Rex Fossil potrebbe essere il più nerd e cool mash-up di paleontologia e mattoncini di plastica da quando Jurassic Park ha incontrato la tua scatola dei giocattoli d'infanzia. Progettato per gli amanti dei dinosauri, per i fanatici dei fossili e per chiunque abbia mai desiderato mostrare le ossa letterali del proprio fandom, questo set è una lettera d'amore alla maestosità preistorica e una costruzione sorprendentemente rilassante per la tua prossima domenica piovosa.

Ci sono due tipi di persone in questo mondo: quelli che pensano che i dinosauri siano fantastici... e sporchi bugiardi. Tutti amano i dinosauri. Che si tratti della mostruosa grandezza di Jurassic Park, del fascino nerd dei documentari di David Attenborough o semplicemente dei ricordi d'infanzia delle statuette di T. rex che combattono i camion Tonka nel cortile di casa, i dinosauri hanno un posto eterno nei nostri cuori. Ora LEGO, essendo gli onniscienti dei giocattoli danesi che sono, hanno attinto direttamente alla nostra corteccia nostalgica e hanno rilasciato il set 76968 - Fossili di dinosauro: Tyrannosaurus Rex, una deliziosa ode al re del Cretaceo. E lasciatemi solo dire: spacca. (Gioco di parole fossile assolutamente voluto). Quindi apriamo l'ambra e scaviamo in questa bellissima cosa.

Prima di tutto, perché le prime impressioni contano. Questa scatola si apre e, come sempre, le borse all'interno sono ordinatamente numerate insieme a tre manuali che coprono la base e la colonna vertebrale, seguiti da zampe e costole, che terminano con testa e coda. Oltre a fornire un sacco di informazioni interessanti sul "re dei dinosauri". Per quelli di noi che hanno trascorso la loro infanzia incollati a libri intitolati Dinosauri: Allora e Ora, questo sembra come se LEGO sussurrasse direttamente al nostro nerd di paleontologia interiore.

In totale, questo epico pezzo da esposizione pronto per il museo conta 3145 pezzi e include due minifig: il Dr. Alan Grant e la Dr. Ellie Sattler. C'è anche una fantastica targa informativa: il logo di Jurassic Park incontra l'atmosfera del museo. È estetico, nerd e perfetto per le immagini sulla tua libreria. Il T-Rex stesso si estende per oltre 105 cm di lunghezza e torreggia per 33 cm: un vero e proprio fiore all'occhiello e davvero sbalorditivo da guardare. Cosa c'è di meglio, al prezzo di $ 249,99 USD / £ 219,99, stai fondamentalmente ottenendo un epico affare Lego per mattoncino. Quel rapporto prezzo/dimensioni è elegante: stai costruendo una nostalgia di livello museale senza il prezzo colossale di un vero fossile.

E c'è di meglio, perché costruire questa cosa è davvero un'esperienza con un sacco di utilizzo intelligente delle parti che ti farà dire, "Ahh, bello!" ogni pochi minuti. Nessun riempitivo, nessuna lanugine, solo bontà costruttiva dritta al midollo. Un punto culminante particolare è il nuovissimo giunto XXL che LEGO ha realizzato per sostenere la testa colossale del dinosauro: è robusto, multiasse e aderente per tenere la bestia in posizione verticale. Le costole, gli arti, i segmenti della coda - controintuitivamente ripetitivi - non sembrano mai noiosi grazie a transizioni di dimensioni intelligenti che mantengono la corporatura soddisfacente. E mentre la coda è lunga e dritta, è snodabile in diversi punti, quindi puoi dare un po' di movimento al vecchio Rex.

Quegli strati di costole e rocce nascondono un cenno sfacciato: una distinta tessera 4×4 color ambra, che riecheggia il set originale del teschio di T. rex, oltre a una minuscola figura di rana nascosta all'interno della spina dorsale. I puristi di Jurassic Park sanno che rane = DNA di dinosauro, quindi questo è l'oro dell'uovo di Pasqua a livello LEGO. Lo scheletro è nel classico palato marrone chiaro/beige, molto meglio di quello che il LEGO bianco ci ha restituito nel set Ideas. Mancano alcuni gastralia (costole del ventre), ma i paleontologi e i revisori dell'AFOL sono indulgenti: c'è solo così tanta fedeltà che possiamo spingere nei mattoni. Rispetto a "Sue" (il vero T. rex), cattura l'atteggiamento e la correttezza anatomica abbastanza bene da impressionare i tuoi amici nerd.

Siamo realisti: questo non è il tipo di set che si costruisce e si infila in un cassetto. Questo è un pezzo da esposizione. Su uno scaffale, proietta un'atmosfera che dice: "Sì, sono un adulto. E sì, quello è un fossile di dinosauro LEGO sulla mia libreria. Che ne dici?" È di buon gusto in un modo che non urla "giocattolo" e stimola la conversazione. Anche i non fan dei LEGO lo indicheranno e chiederanno: "Aspetta, è uno scheletro LEGO?" Si adatta magnificamente anche accanto a libri, piccoli modelli o persino fossili reali se sei una di quelle persone che accumulano ammoniti dalle tue gite in spiaggia. Onestamente, questa cosa merita una custodia in acrilico e un riflettore.

Tutto sommato ho totalizzato circa 7 ore per il montaggio: ritmo vario, progressione soddisfacente. Con un effetto wow crescente che si verifica in tempo reale, anche se al rallentatore, man mano che la cosa si unisce. Il che è stato davvero fantastico e anche se le costole e le ossa della coda si ripetono, le tecniche rimangono fresche e ruggiscono alte e potenti. Davvero il re dei dinosauri LEGO e il fiore all'occhiello della linea Jurassic. Se hai la scrivania, la devozione e un serio debole per la storia dei dinosauri, non dormire su questa bestia. Senza dubbio uno dei migliori set di display LEGO. Enorme e che richiede impegno, ma se sei immerso nel territorio degli appassionati, è impossibile resistere.