      Lego lancia un nuovo set ideale per i collezionisti di rocce e gli amanti della natura

      La Mineral Collection è una versione in mattoni di diversi geodi e cristalli sorprendenti.

      HQ

      La raccolta di rocce, geodi e cristalli è piuttosto popolare, ma è anche un affare piuttosto costoso. In questo caso, potresti essere interessato a ciò che Lego ha da offrire, poiché il produttore di giocattoli ha ora annunciato un nuovo set ideale per gli amanti della geologia.

      Il Mineral Collection è un set che presenta sei minerali costruibili che vengono visualizzati su unità di scaffale. Il set include versioni brickificate di pirite dorata, ametista viola, fluorite blu, tormalina anguria, rodocrosite rosa-rossastra e quarzo mandarino. Tutti e tre sono conservati in tre ripiani autoportanti per conferire loro un aspetto professionale.

      Il set è progettato e costruito per i fan adulti e comprende 880 pezzi. Sarà venduto al dettaglio già dal 1° ottobre al prezzo di £ 54,99 / € 59,99 e non occuperà troppo spazio sul tuo display poiché è alto 18 cm, largo 28 cm e profondo 7 cm.

