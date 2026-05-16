Lego mania: 8 adattamenti che potrebbero rendere meravigliosi giochi Lego

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È tempo che TT Games torni e mostri la propria forza come probabilmente il principale sviluppatore di videogiochi Lego quando l'attesissimo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà su PC e console il 22 maggio. Con questo progetto a meno di una settimana di distanza e con TT Games che ha una varietà di altri adattamenti Lego alle spalle, ci siamo chiesti quali altri film, serie, giochi e oltre potrebbero rendere un'esperienza fantastica nei videogiochi Lego. Dai un'occhiata a otto nostre scelte qui sotto e facci sapere se ci sono altre opzioni evidenti che pensi ci siamo perse.

Avatar

Lego è notoriamente alleato con i principali marchi di intrattenimento per le sue numerose trasposizioni ed è proprio questo che lo fa emergere immediatamente. Questo potrebbe essere presentato come Legacy of the Dark Knight, in cui abbiamo una versione esplorabile apertamente di un bioma pandorano dove possiamo fare ciò che vogliamo come Jake Sully o come i nostri Na'vi, con missioni chiave più focalizzate che svelano e raccontano di nuovo gli eventi chiave del primo film. Naturalmente, tutto questo avviene con quell'umorismo e lo stile tipici dei Lego.

Toy Story

Abbiamo scelto questo come un omaggio più ai giochi Lego del passato. Invece di offrire un mondo aperto ampio e arricchirlo con missioni, questo gioco offrirebbe semplicemente un'esperienza più lineare che racconta i quattro film attuali di Toy Story e vede i giocatori nei panni di Woody, Buzz, Jessie e il resto della iconica gang di giocattoli. Se ti sono piaciuti i giochi originali di Star Wars Lego, e anche le opzioni leggermente più ampie de Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi o Harry Potter, questa potrebbe essere un'alternativa moderna a quello stile di esperienza Lego.

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Campioni di Velocità

Sì, abbiamo avuto Lego 2K Drive qualche anno fa, ma questo gioco cerca di conquistare un mercato che continua a guadagnare terreno e attenzione: i piloti di kart. Speed Champions è il marchio Lego a sé stante, ma sicuramente sarebbe una piattaforma eccellente per integrare le sue collaborazioni con la Formula 1 e persino con grandi marchi automobilistici come Ferrari, Bugatti, Porsche, persino Pixar's Cars a lungo. Questo potrebbe essere per Lego ciò che Speedstorm è per Disney.

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Lego City

Ok, ci sono stati molti giochi di Lego City in passato, ma il nostro pensiero è di attingere a un'altra categoria sempre più popolare, ovvero i life sim. Questo potrebbe essere un modo moderno per Lego di offrire una propria esperienza sociale simile a Animal Crossing, un modo per fan di tutte le età di costruire una propria proprietà mentre vivono in un mondo pieno di PNG carismatici (forse anche con licenza), e magari anche altri giocatori. Come i Speed Champions, questo potrebbe essere il modo di Lego per attingere allo spazio simile a Dreamlight Valley.

Dragon Quest

I giochi Lego sono praticamente tutti giochi d'azione in tempo reale in cui il giocatore controlla ogni momento del combattimento, ma Dragon Quest potrebbe offrire un'esperienza piuttosto unica che Lego non ha mai davvero offerto prima. L'azione RPG a turni si è abbinata a una storia fantastica tutta ambientata in un mondo mozzafiato e mozzafiato. Non abbiamo mai visto questo offerto dai Lego, ed è proprio questo che potrebbe renderlo un presupposto così unico e un modo per introdurre un pubblico più giovane a un tipo di giochi che un tempo era incredibilmente comune tra i giovani e i giovani negli anni '90 e 2000.

Super Mario Maker

Anche questo sembra una scelta naturale, soprattutto dopo il crescente numero di prodotti Lego Super Mario. Una soluzione ovvia sarebbe una versione brickificata di un platform 3D, ma diciamolo, vogliamo tutti un normale platform 3D di Mario, quindi perché non combinare un'esperienza Nintendo più modulare con un giocattolo modulare. Accidenti! Lego Super Mario Maker. Tantissimo potenziale di costruzione, un'attenzione all'UGC, divertimento platform delizioso per una varietà di gruppi demografici. Dimmi che non sei solo un po' incuriosito?

FIFA Street

Abbiamo visto EA sperimentare diversi modi per offrire esperienze calcistiche più arcade, e persino FIFA seguire l'esempio con la sua esperienza FIFA Heroes, ma i fan consolidati sembrano sapere cosa amano di questo tipo di giochi di calcio simulato e l'azione arcade non fa davvero parte dell'equazione. Ma forse ciò di cui ha bisogno è un tocco brickificato? Pensate a FIFA Street ma in un mondo di blocchi e giocati con minifigure stravaganti che potrebbero persino essere versioni Lego di icone calcistiche del presente e del passato. In sostanza, stiamo parlando di Rematch con un filtro Lego sopra e che potrebbe servire come luogo per Lego per ampliare la sua gamma di partnership, allo stesso modo in cui un gioco Speed Champions attinge al segmento motorsport/corse.

Il Trono di Spade

Infine, una serie che finora non ha mai davvero superato la sfida dell'adattamento videoludico. La visione qui è una sorta di compromessa tra le opzioni di Avatar e Toy Story sopra presentate, simile a Lego Il Signore degli Anelli, dove abbiamo porzioni del più ampio Westeros da esplorare mentre si segue contemporaneamente una campagna più strutturata e lineare che racconta la storia principale di Le Cronache di Ghiaccio e Fuoco, sostituendo il sceno e i temi più maturi con battute e gag Lego sciocche. In sostanza, meno prostituzioni e incesto, più paperole di gomma e riferimenti strani ad altri intrattenimenti.

Cosa ne pensi delle nostre scelte? C'è qualcosa che ti colpisce?