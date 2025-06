Lego mattonifica l'iconica Shelby Cobra 427 S/C

HQ

Se stavi cercando un nuovo modello Lego da aggiungere alla tua collezione, l'ultimo annuncio potrebbe essere proprio quello che stavi cercando. Il produttore di giocattoli danese ha collaborato con Shelby Cobra per trasformare l'iconico 427 S/C in un set Lego, un modello progettato per costruttori e collezionisti adulti.

Il set si inserisce nell'intervallo Icons ed è progettato come un modello in scala 1:10 che si estende su 1.241 pezzi. Ha uno sterzo maneggevole, portiere, bagagliaio e cofano apribili, un motore V8 in movimento e il tutto nei colori Shelby Cobra blu intenso con una striscia bianca da corsa.

Per chi cerca un po' di dettagli in più, il bagagliaio è dotato di una cassetta degli attrezzi e c'è un estintore incastonato tra i due sedili, il tutto mentre la famigerata banconota da $ 100 si trova sul cruscotto per rendere omaggio alla scommessa del creatore Carroll Shelby in cui i passeggeri avevano il compito di allungare la mano e afferrare la nota durante l'accelerazione, e se riuscivano a fare l'impresa, potevano tenersi i soldi.

Il set debutterà il 4 luglio e avrà un prezzo di £ 159,99 / $ 159,99 / € 139,99.

Annuncio pubblicitario:

Annuncio pubblicitario: