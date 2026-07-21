Lego One Piece mostrato in un nuovo teaser trailer

Oltre alla sua serie live-action basata su One Piece, Netflix sta anche lavorando a un remake dell'anime, e hanno persino una miniserie in due parti con i Cappello di Paglia in forma Lego. Questo progetto si intitola semplicemente Lego One Piece ed è descritto come "La storia QUASI vera del Capitano Usopp il Coraggioso."

La serie debutta su Netflix il 29 settembre, ma a partire dal 1° agosto saranno disponibili diversi set Lego, così potrai davvero entrare nell'atmosfera prima che sia il momento di immergerti nelle avventure Lego, di cui ora possiamo offrirti un'anteprima sotto forma di un nuovo teaser trailer. Dai un'occhiata qui sotto.