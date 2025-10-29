HQ

Certo, non mancano le imitazioni di Mario Party, in cui giochiamo a giochi da tavolo intervallati da minigiochi più semplici, ma finora nulla si è nemmeno avvicinato alla serie originale che ha dato il via al concetto sul serio. Fino ad ora, cioè.

SMG Studio affronta il sottogenere normalmente dominato da Mario.

Anche quando Lego Party è stato annunciato la scorsa estate, più persone di me erano entusiaste della presentazione. Era chiaro che lo sviluppatore australiano SMG Studio non si sarebbe accontentato di un'imitazione di Mario Party, ma voleva offrire qualcosa di proprio. Così hanno caricato mondi Lego diversi e molto distinti, che ovviamente possono essere personalizzati durante un round. E invece delle mascotte di Mario, abbiamo personaggi Lego normali con più skin di quelle di cui avremo mai bisogno, con ancora più sbloccabili man mano che procediamo, ovviamente. Per finire, tutto è inquadrato come una sorta di spettacolo sportivo, o forse più precisamente un gioco televisivo completo di commentatori che riportano in diretta tutto ciò che accade.

Ci sono diverse modalità di gioco, con la grande attrazione che ovviamente è l'allestimento di Mario Party stesso. Qui devi comprare tessere d'oro piuttosto che stelle d'oro, ma per il resto la maggior parte ti sarà familiare. Cammini lungo una pista scolpita con un paio di percorsi alternativi, raccogli rimbalzi per acquistare tessere d'oro e giochi ai minigiochi. Ma... Qui, inizi ogni round con il minigioco e fai la mossa dopo.

Questo duo è responsabile della presentazione, che è progettata come un gioco a premi in televisione, e funziona sorprendentemente bene.

All'inizio sembrava un approccio strano, ma presto diventa chiaro che in realtà è migliore e più logico. Grazie a questo, di solito puoi fare qualcosa all'ultimo round anche se sei a corto di denaro, semplicemente vincendo il minigioco e potendo così scambiare un cubo d'oro. In Mario Party, l'ultimo minigioco non ha molto significato se non quello di essere lo spareggio in caso di pareggio. La fine dei round è un po' un anti-climax, però, perché in quello che sospetto sia un tentativo di differenziarsi da Mario Party, qui non ci sono bonus. Quindi il punteggio finale che raggiungi è quello che conta. Un'occasione persa per scuotere le acque con qualche sorpresa inaspettata.

Come avrai intuito, ci sono anche potenziamenti da utilizzare. Non si tirano i dadi qui, ma l'impostazione è simile e un numero compreso tra 1 e 8 è casuale. Puoi quindi manipolarlo in diversi modi, ad esempio, prendendo un potenziamento che ti dà un uno e sette otto, offrendoti un'enorme possibilità di andare avanti rapidamente, tornare indietro (forse per comprare quel vassoio d'oro che non ti sei potuto permettere l'ultima volta) o teletrasportarti da qualche parte. SMG Studio non reinventa in alcun modo la ruota e le icone stilizzate mancano completamente del fascino delle controparti di Mario, ma gli oggetti bonus sembrano comunque più riflessivi e divertenti rispetto agli oggetti molto pallidi che troviamo nell'altrimenti eccellente Sonic Racing: Crossworlds.

Ci sono un sacco di skin da usare, così tutti possono trovare la loro preferita.

Ma... Un titolo di questo tipo richiede ovviamente minigiochi divertenti per farti divertire e, fortunatamente, è qui che il gioco dà il meglio di sé. SMG Studio vanta oltre 60 minigiochi e sappiamo da Moving Out (e dal suo sequel) che possono creare un gameplay avvincente partendo da semplici premesse. E questo è qualcosa che hanno davvero abbracciato. Se devo tracciare un parallelo generale con la serie Mario Party, dopotutto è un clone abbastanza ovvio, ci sono alcuni minigiochi più profondi qui. Penso sempre che i minigiochi di Mario diano il meglio di sé quando c'è un po' di sottigliezza e si può andare avanti per un po' e qui tutti ci riescono.

I minigiochi sono un po' più profondi e in alcuni casi (come la gara di monociclo) così complicati che molte persone riescono a malapena ad arrivare al traguardo al primo tentativo. Altri, come le gare di snowboard, offrono il mix perfetto di profondità e accessibilità e diventano sempre più divertenti man mano che giochi. Altri sport sono decisamente più cattivi delle loro controparti Nintendo, dove spesso alla fine può essere un pareggio. Qui c'è spesso un unico vincitore, il che lo rende più prestigioso ed emozionante.

I minigiochi sono fenomenali e spesso leggermente più sostanziali rispetto ai titoli di Mario Party.

Vincere il minigioco non solo ti dà più rimbalzi, ma ti rende anche quello che inizia a giocare il round (i minigiochi sono i primi, come sai). Ciò significa che una vittoria significa di più e lo svantaggio di essere sempre l'ultimo scompare.

In totale, vengono offerti quattro tabelloni di gioco tra cui scegliere, il che penso spontaneamente sia economico. Sospetto che sia stato semplicemente un problema di costi, perché creare livelli con questa ambizione richiede tempo e, come ho detto, possono anche essere ricostruiti e generalmente hanno un po' più di interattività rispetto a Mario Party. Se questo sarà un successo, spero che SMG Studio sarà migliore di Nintendo nei DLC e rilascerà più livelli e minigiochi (oltre alle skin ovvie). Perché Lego Party è un gioco a cui giocheremo per molto tempo e la cui durata sarà limitata solo da quando ci stancheremo del contenuto.

Le schede offrono molta interattività e possono essere ricostruite, creando una notevole varietà.

Potrei concludere la recensione qui, ma voglio cogliere l'occasione per accumulare altri elogi. Ciò include la grafica, che è assolutamente di prim'ordine. Colorato, ben presentato, nitidissimo e con grandi effetti. Vorrei anche sottolineare i commentatori di cui, dopo innumerevoli round, non mi sono stancato, e che aggiungono una vita e un movimento che mi piacciono. Allora è bello che ci siano così tante skin tra cui scegliere. Noto che anche gli adulti trovano divertente dare un'occhiata a tutta la gamma prima di decidere di interpretare un classico astronauta degli anni '80 con i baffi, un ninja Ninjago o magari qualcosa di simile a Harley Quinn. È una piccola cosa che penso significhi più di quanto si possa pensare e aiuta a dare al gioco un aspetto vivace e tentacolare.

Così... Lego Party è migliore di Super Mario Party Jamboree ? Forse no, ma non è nemmeno molto peggio. Direi che al primo tentativo, SMG Studio è quasi riuscito a eguagliare il probabilmente miglior gioco di Mario Party di Nintendo fino ad oggi. Si basa sulle basi create da Nintendo, ma ha abbastanza minigiochi suoi e, cosa più importante, estremamente buoni per farti divertire a fondo, e i miei amici hanno letteralmente implorato di giocarci nelle ultime settimane, e posso capire perché, è immediatamente divertente e molto divertente da giocare. Se otteniamo dei bonus dopo aver completato i round per un po' più di eccitazione e alcuni percorsi extra, Mario dovrà stare attento. Poi abbiamo un nuovo re delle feste nel mondo dei giochi.