Lego Party sembra molto divertente nel trailer di lancio

Coloro che hanno uno Switch possono concedersi Super Mario Party Jamboree (che è stato anche aggiornato con Jamboree TV per Switch 2), ma per coloro che vogliono giocare a qualcosa di simile su PC, PlayStation e Xbox, non ci sono così tante opzioni.

È qui che entra in gioco Lego Party. Come suggerisce il nome, si tratta di un party game per un massimo di quattro persone in cui si partecipa a oltre 60 diversi minigiochi ispirati ai classici temi Lego come i pirati e lo spazio. C'è anche una sostanziale componente online con il crossplay.

È stato rilasciato ieri (siamo un po' in ritardo con la nostra recensione, ma stiamo lavorando il più velocemente possibile) e se vuoi dare un'occhiata a questa esperienza di festa molto promettente, puoi trovare il trailer di lancio qui sotto. E sì, oltre ai formati di cui sopra, arriverà anche su Switch, se, contro ogni previsione, hai bisogno di un'alternativa all'equivalente di Mario.