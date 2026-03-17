LEGO Pokémon 72152 Pikachu e Poké Ball

HQ

Quando Pokémon è apparso per la prima volta nei giochi e nei programmi per bambini alla fine degli anni '90, ero impegnato a uscire e a ragazzi; dopotutto, avevo 19 anni e divertirmi era praticamente l'unica cosa a cui pensavo il mio io più giovane, quindi si può dire che la mania per i giochi, le carte collezionabili e la serie mi ha superato senza lasciare molta impressione. Certo, sapevo quasi tutto su Blaziken e Typhlosion, chiunque abbia figli intorno sa che viene lavato il cervello da queste cose ed è praticamente l'unica cosa di cui parlano tutto il giorno. Mio nipote Oscar amava così tanto i Pokémon che il giorno dopo il suo compleanno, quando gli era stato dato un tanto atteso Gameboy SP argento, lo sostituì con una semplice carta Pokémon nella sabbiera con il figlio del vicino, con grande sorpresa di sua madre e suo padre, che portò a un livello otto sulla scala della rabbia.

Una scatola davvero grande piena di snack e dolcetti.

Ma per me, è stato tutto il limite. Conoscendo i nomi e ogni tanto costretto a guardare programmi per bambini con un piccolo sbavato e snoboso tra le braccia. Ma c'è un personaggio che tutti conoscono, e soprattutto, tutti riconoscono, ed è Pikachu, e ho avuto l'onore di metterlo insieme in forma di Lego. Pika pika, più o meno! La scatola in sé è un vero sacco, e l'ho portata a casa come un grande bambino tra le braccia, passando vicino e bambini che guardavano con stupore il mio prezioso, che tenevo con una presa salda per proteggerlo da mani avide e immaginarie.

Appena iniziato. Rilassamento totale.

Annuncio pubblicitario:

Come al solito, il set Lego include un grosso libretto di istruzioni, e questa volta è arrivato in 16 diverse piccole borse bianche contenenti un totale di 2.050 mattoni - il che mi ha fatto venire un brivido di emozione, sapendo che ci vorrà un po' di tempo. Perché se c'è una cosa che ho capito dall'ultima costruzione, è che i Lego mi rendono felice. Mi fa diventare un vero maestro di yoga che dimentica tempo e spazio e costruisce semplicemente. Il rilassamento è reale, e direi che tutti dovrebbero costruire. Noi adulti abbiamo menti che non si spengono mai davvero, perché siamo pieni di preoccupazioni per le finanze, gli eventi mondiali dall'altra parte del mondo, i bambini e la casa, ma se c'è una cosa che ti permette di spegnere i pensieri, sono quei piccolissimi mattoncini da costruzione chiamati Lego. Mentre costruivamo, non potevo fare a meno di essere colpito da quanto sia cresciuto il lavoro con i mattoni da costruire, dato che ero lì con il mio baule dei giocattoli nella camera d'infanzia, costruendo città e auto su grandi piastre verdi che non erano affatto piacevoli alla vista.

Sta iniziando a prendere forma. Finalmente, il pannello posteriore si abbinava al corpo! Ero al settimo cielo.

L'immaginazione era l'unica cosa che fissava i limiti, e la mia era davvero illimitata. I pezzi splendidamente arrotondati di oggi fanno davvero sembrare ogni creazione il più realistica possibile quando tutte le piccole sezioni sono premute insieme. I pezzi di questo set sono in tutti i colori dell'arcobaleno, molte tonalità pastello, e ti ritrovi a chiederti più e più volte: "Non è quel piccolo giallo topo?" Perché sì, è il nostro amato piccolo Pikachu. Dovrei dire poco? Di certo è diventato tutt'altro che piccolo una volta finito. Ma finirlo si è rivelato più facile a dirsi che a farsi. Perché da qualche parte nella mia costruzione è stato commesso un errore microscopico. In tutto il resto della vita, un piccolo errore di solito non conta, ma nei Lego è un grande NO.

Forse un'immagine un po' grottesca. Mi sembra quasi di aver tagliato la testa al povero animale.

Annuncio pubblicitario:

Perché, voi non costruttori vi chiederete? Come tutti i costruttori sanno, che tu stia costruendo un muro di mattoni o una struttura Lego, tutti i pezzi devono incastrarsi; altrimenti, alla lunga tutto andrà a rotoli. Purtroppo, mi sono reso conto del mio errore dopo diverse ore di costruzione, proprio mentre stavo per attaccare la parte posteriore al corpo. Per quanto premessi, semplicemente non si fondeva con gli altri. Mi fissavo a occhio scoperto su tutte le parti e tutto sembrava come doveva, finché finalmente il mio caro amico non mi ha detto di provare a riprendere la mia build passo dopo passo finché non avessero trovato il problema. Ma qualche strattone qua e là, e pezzi cominciarono a cadere; Il disordine era un dato di fatto, e sì, mi sono arrabbiato. Così arrabbiato che ho smontato tutto quello che avevo costruito, tranne il pannello posteriore, che almeno sapevo fosse corretto.

Guarda quanto è felice con la sua palla.

Ora sono un esperto di Pikachu, avendolo costruito non una sola ma due volte. E alla fine, ho trovato l'errore: due minuscoli pezzi che erano finiti nello slot sbagliato. Ed è con questa esperienza alle spalle che vorrei consigliare di non usare la guida alla costruzione che viene fornita con il set, ma di scaricare invece l'app incredibilmente utile 'Lego Builder', che l'ultima volta ho usato per trovare effettivamente il mio errore di costruzione. L'app assomiglia esattamente al catalogo edilizio, ma la differenza è che puoi ruotarla in 3D così puoi vedere bene sia la parte superiore che quella inferiore, il che significa che non puoi perdere quanti montanti devi contare quando monti i pezzi. Ed è stato una salvezza, posso dirtelo, perché solo un'ora dopo ero di nuovo nel punto in cui tutto è andato a rotoli, e sai una cosa? Il pannello posteriore si sistemò in un attimo. Ecco quindi una storia che mostra che le cose non vanno sempre secondo i piani.

Quel Pikachu è davvero carino.

Anche una dea come me a volte commette errori. Ma di solito è colpa di qualcun altro. In questo caso, il catalogo Lego. Nota il sarcasmo qui, prima che i fan di Lego mi mandino Duplo in risposta a questa blasfemia. È un po' difficile stimare quanto tempo richieda la costruzione effettiva, dato che ho dovuto costruirla due volte, ma avrai qualche serata accogliente davanti a te se investirai in questo set. Ma se dovessi stimare, circa sei ore a seconda della velocità. Il set è in realtà composto da tre diverse costruzioni. Per prima cosa, costruisci Pikachu, che è un tipo piuttosto impressionante con i suoi 35 centimetri. Poi c'è la piccola Poké Ball da assemblare, che si monta abbastanza rapidamente perché non ha molte parti. Ultimo ma non meno importante c'è la piastra di base stessa, che tiene tutto insieme, e ci ha messo parecchio tempo.

È davvero un bel pezzo.

Tutto sommato, è un pezzo grande che occupa parecchio spazio, e presto mi sono reso conto che, quando si è trattato di posizionarlo nella mia stanza, dovevo optare per una versione ridotta. Quindi per fortuna c'è il piccolo supporto che puoi usare, mentre quello gigante poteva essere nascosto nella scatola in cui è arrivato. Pikachu era incredibilmente carino quando ha finito, e devo dire che è stato un po' difficile metterlo nel suo stand per la prima volta, dato che forse il posizionamento non era stato così ben pensato dai nostri inventori danesi. Il bastone su cui dovresti montare la nostra salsiccia gialla, soffice e simile a un porcellino d'India deve andare proprio su per il sedere del poverino. O meglio, il sedere. Il posteriore. La coda. Non c'è da stupirsi se mi è venuta una lacrima quando è stato infilzato sulla saliva del barbecue come un agnello per il macello.

Per farti un'idea delle sue dimensioni, puoi confrontarla con una bottiglia di plastica da 1,5 litri.

In ogni caso, è molto dettagliato nel suo design e sicuramente sarà un'aggiunta elegante alla mia piccola vetrina, dove ora si siede tra Leon S. Kennedy e Jill Valentine. Tuttavia, la coda doveva essere tagliata perché era un po' troppo grande. A proposito della coda, esiste in due versioni: una per un maschio e una per una femmina. Puoi anche muovere le orecchie, le braccia e i piedi della figura, ma per qualche motivo questa sembra un po' più fragile rispetto alla mia ultima build, che era Marvel's Iron Man, che era un po' più compatta e resistente. Lo dico perché in diverse occasioni ho trasformato il povero Pikachu in un bandito con un braccio solo e in un tipo un po' meno speranzoso quando uno dei suoi piedi è caduto.

Tutto sommato, è stata una costruzione davvero divertente e, come ho già detto, sei sempre incredibilmente impressionato da tutti i piccoli pezzi che assembli senza sapere cosa stai assemblando, e all'improvviso ti ritrovi semplicemente seduto con una testa o un braccio. Le persone che le creano sono davvero ingegneri di altissimo livello. Potrebbe essere questo il miglior e più intelligente "giocattolo" del mondo? Sei curioso di mettere le mani su questa piccola gemma? Beh, potrebbe essere tua per tra £179,99. È stato davvero un modo meraviglioso per celebrare il 30° anniversario di Pokémon.