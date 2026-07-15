Lego presenta il primo set di SpongeBob SquarePants "per adulti"

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Lego ha sollevato il sipario su un nuovo set di zecca basato su SpongeBob SquarePants, con la precisazione che questo set non è pensato per bambini ed è piuttosto considerato un "set per adulti", il primo del suo genere per le collaborazioni tra Lego e SpongeBob.

Tecnicamente vengono rivelati due set, ma dato che uno è una miniatura di Brickheadz su piccola scala basata su SpongeBob, dedicheremo l'energia qui al set principale e classificato "18+" di Bikini Bottom.

Sì, Lego ha preso soglia dai suoi set di strade in stile City permettendo ai fan di costruire le tre residenze principali del quartiere Bikini Bottom, dove vivono SpongeBob, Calamardo e Patrick. Puoi costruire un ananas a due piani, una testa di Moai a quattro piani e la roccia sotto cui vive Patrick. Il set è poi ospitato da minifigure di SpongeBob, Patrick e Calamaro, con Gary la Lumaca e DoodleBob che appaiono anch'essi come figure di mattoni.

Il set costerà i potenziali acquirenti a £189.99/€209.99 ed è ora disponibile per il pre-ordine, con un piano di spedizione previsto per il 1° settembre. Dai un'occhiata al set qui sotto.

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