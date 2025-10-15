Lego presenta il set di acquari decorativi

HQ

Gli acquari sono adorabili pezzi da esposizione che possono essere immensamente accattivanti, ma sono anche un po' una spina nel fianco da affrontare. Possono essere una seccatura da mantenere e pulire e, come con tutti gli animali domestici, prendersi cura dei pesci richiede un po' di investimento nella propria vita. Allora perché non tagliare un angolo e ottenere un acquario senza problemi?

Il Icons Tropical Aquarium Building Set è un modello che consente agli appassionati di costruire un mondo acquatico incantevole e colorato senza bisogno di riempirlo d'acqua o riempirlo di vita marina. Ha modelli di pesci che possono essere spostati con manovelle e quadranti, corallo ondeggiante, un granchio emergente, una grotta sottomarina, uno scrigno del tesoro apribile e persino vermi marini, una conchiglia di ostrica con una perla, lumache di mare e bolle d'aria.

Si tratta di un set piuttosto grande che comprende 4.251 pezzi e ha un prezzo che riflette i moderni acquari reali della stessa complessità, poiché dovrai sborsare £ 399,99 / € 449,99 per accaparrarsi uno di questi set. Per quanto riguarda la data di lancio, arriverà il Lego Store il 16 novembre per tutti, con gli addetti ai lavori che ottengono un vantaggio di tre giorni.

Annuncio pubblicitario: