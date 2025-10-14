Lego presenta il set di scanner MRI nel tentativo di rendere le procedure mediche meno stressanti per i bambini

HQ

Nonostante tutta la sua brillantezza come produttore di giocattoli, Lego è anche uno dei migliori quando si tratta di mosse progressive e ammirevoli. È un leader frequente nelle pratiche rispettose dell'ambiente, uno sforzo che sta ancora vedendo l'azienda danese esplorare come rendere la sua produzione di Lego più rinnovabile, e per di più spesso si muove per sostenere i bambini che ne hanno bisogno.

L'ultimo sforzo su quest'ultimo fronte si presenta sotto forma di un set che sarà reso disponibile solo negli ospedali. Non è affatto un prodotto commerciale, e il motivo è che ha proprietà educative e confortanti, in quanto ha lo scopo di aiutare i bambini che si sottopongono a pratiche mediche a sentirsi meno stressati.

In particolare, si tratta di una macchina per la risonanza magnetica che è stata murata. Si tratta di un piccolo set progettato per mostrare come viene eseguita una risonanza magnetica e perché i bambini non dovrebbero avere paura della procedura. Come dice Lego:

"Il set, che contiene uno scanner, un letto per il paziente, una sala d'attesa, una sala di scansione, minifigure del personale e accessori medici, è stato progettato da LEGO Group e LEGO Foundation per aiutare i bambini a comprendere le procedure di risonanza magnetica imparando attraverso il gioco. Le scansioni MRI sono spesso utilizzate nelle cure pediatriche perché non utilizzano radiazioni. Ma per molti bambini, l'esperienza può essere travolgente e costringerli a stare fermi in una macchina grande e rumorosa per lunghi periodi. Di conseguenza, viene spesso utilizzata la sedazione o l'anestesia generale".

Potrebbe sorprenderti sentire questo, ma il set è stato in realtà in circolazione per un po' di tempo e si è dimostrato efficace. Secondo Lego, del 96% degli operatori sanitari che hanno utilizzato il set, il 46% ha riferito che ha ridotto la necessità di sedazione o anestesia, con ciò che si basa sugli apprendimenti condotti su oltre un milione di bambini.

Ogni set viene donato agli ospedali attraverso i vari partner Lego Social Responsibility, tra cui Fairy Bricks, Starlight Children's Foundation e United Way.

