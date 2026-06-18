Lego presenta un set di flipper arcade costruibile e funzionante

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I set Lego sono spesso progettati come pezzi da collezione o come set da gioco per bambini e bambini. Ma chi ha detto che non può prendere elementi da entrambe queste filosofie...?

Il gigante danese dei giocattolo ha annunciato un nuovo set che è una flipper arcade costruibile e funzionante. Ha un tema spaziale ed è progettato in modo che tu possa lanciare una piccola flipper intorno agli ostacoli, sparandola indietro nel pericolo usando doppie pinne, tutto sotto la scusa di riunire un astronauta con un "bambino che viaggia nello spazio".

Composto da 2.274 pezzi, questo set è progettato pensando agli adulti e agli appassionati di arcade, ispirandosi a cabine arcade d'epoca. È pensato anche come elemento espositivo e anche come aggiunta divertente sia a una casa, a un ufficio o a uno spazio gioco, un oggetto con elementi di gioco interattivi e coinvolgenti.

Misura 24 cm di altezza, 38 cm di lunghezza e 28 cm di larghezza, includerà due minifigure (l'astronauta e il 'bambino spaziale') e sarà venduto a £189,99/€209,99 al momento del lancio il 4 luglio. Dai un'occhiata al set qui sotto.

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