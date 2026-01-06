LEGO presenta una nuova vettura di Formula 1: la Ferrari di Michael Schumacher dal suo ultimo campionato nel 2004

HQ

LEGO ha iniziato il 2026 con un grande annuncio: l'introduzione della loro linea interattiva Smart Bricks. Tuttavia, i fan delle build LEGO tradizionali continueranno a festeggiare quest'anno, inclusi gli adulti... e fan della Formula 1, poiché è trapelata una nuova vettura LEGO Formula 1 nella serie LEGO Icons: la Ferrari F2004 con Michael Schumacher.

Questo set, 11375, con 735 pezzi, sarà rilasciato il 1° marzo 2026 e riprodusse l'iconica Ferrari che Michael Schumacher utilizzò nella stagione 2004, quando Schumacher vinse il suo settimo e ultimo Campionato del Mondo (quinto consecutivo). Schumacher vinse in totale 13 delle 18 gare di F1 con la vettura (e il suo compagno di squadra Rubens Barrichello ne vinse due con la vettura).

LEGO e Formula 1 hanno rilasciato diversi set di diverse dimensioni negli ultimi mesi. Questo set fa parte della serie LEGO Icons per adulti (c'è un +18 nella scatola), che si unisce a Nigel Mansell e alla Williams FW14B, e ad Ayrton Senna e alla McLaren MP4/4.