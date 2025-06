Lego prevede di rilasciare un set di costruzioni di Godzilla

HQ

Il re dei mostri riceverà un kit Lego ufficiale. Questo dopo che il modello di Matthew Esposito di "Ideas" è stato votato dai fan (con oltre 10.000 voti) come una delle undici proposte del sito per entrare in produzione.

Il design che ha ispirato la produzione si basa su Godzilla dei recenti film del MonsterVerse di Traveller come "Godzilla: King of the Monsters" e "Godzilla vs. Kong", così come l'imminente "Godzilla x Kong: Supernova". Il modello originale presenta dettagli come la pelle testurizzata, una bocca che si apre e un "pezzo sonoro" che permette a Godzilla di sparare il suo respiro atomico.

Come al solito, il prodotto Lego finale sarà (ovviamente) diverso dalla versione Ideas, e non sono chiari nemmeno i dettagli su quanti pezzi conterrà il kit, il possibile prezzo o la data di uscita. Ma queste cose saranno rivelate a tempo debito. Qui sotto potete vedere una foto della corporatura di Esposito.