Lego realizzò una versione a grandezza naturale della Lancia di Sadair di Koenigsegg che raggiunse i 111 km/h

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Nel corso degli anni, Lego ha collaborato con diversi produttori automobilistici per creare set ufficiali e dettagliati su alcune delle loro macchine automobilistiche più popolari. Molte delle più complesse rientrano nella gamma Technic, con questi modelli in miniatura delle auto già affermate che offrono una serie di elementi mobili intricati tra cui motori, portiere, spoiler e altro ancora.

A tal fine, Lego e Koenigsegg si sono unite per realizzare una versione brickificata della Sadair's Spear (chiamata così in onore del famoso cavallo da corsa della famiglia Koenigsegg), che comprende 4.104 pezzi, dispone di un autentico motore V8 a pistoni, un cambio a 9 marce funzionante, sospensioni Triplex anteriori e posteriori, un disco rotante e una funzione funzionante chiamata 'Ghost Mode' che compatta efficacemente l'auto rendendola ancora più aerodinamica, Un meccanico che la vera auto offre anche.

Questo set Lego sarà venduto dal 4 luglio a £399.99/€449.99. È anche un set piuttosto grande, alto 15 cm, lungo 59 cm e largo 28 cm. Dai un'occhiata qui sotto.

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Per celebrare l'annuncio di questo set, Lego ha anche deciso di creare anche un modello a grandezza naturale della Lancia Lego Sadair, realizzato con 327.906 pezzi e con un peso di circa 1.800 kg. Ci sono volute 9.400 ore per realizzarla e Lego ha persino deciso di mettere alla prova l'auto guidabile, portandola al quartiere Goodwood per guidare l'auto intorno al circuito Festival of Speed, raggiungendo infine la velocità massima di 111 km/h, rendendola la costruzione più veloce di Lego Technic (il precedente record raggiungeva i 50 km/h). Davvero impressionante.