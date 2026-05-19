Lego rende omaggio a Disney parchi a tema con un set di 3.900 Main Street

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Disney e Lego collaborano per anni su moltissimi set unici, che spaziano tra le principali proprietà Disney e anche alcuni dei marchi che ora possiede il gigante della produzione, tra cui Marvel, I Simpson e oltre. Continuando su questo, mentre Disney cerca di celebrare 70 anni di magia delle attrazioni nei parchi a tema, la coppia si è unita ancora una volta per creare un set speciale e interessante.

Questa è conosciuta come Disney Main Street, U.S.A. ed è fondamentalmente una versione mattonizzata dell'iconica strada che si trova nel parco degli Stati Uniti, che include la Fire Station, Disneyland Emporium, Crystal Arcade, Jewellery Shop e altro ancora.

Il set include anche una serie di minifigure, 15 in totale, che comprendono turisti e lavoratori abituali ma anche alcune leggende Disney, come Topolino, Minnie Mouse, Gus di Cenerentola o Sebastian de La Sirenetta.

Il set è pensato per adulti e collezionisti - forse anche come aggiunta a una build Lego City che state assemblando - e si estende su 3.899 pezzi e sarà venduto a £319,99/€349,99 quando sarà lanciato il 4 giugno in tutto il mondo.

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