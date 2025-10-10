Lego rivela i nuovi set di Batman che presentano contenuti digitali in-game che si collegano al gioco Legacy of the Dark Knight del 2026

HQ

Nell'ambito di New York Comic Con, Lego ha rivelato una serie di nuovi set basati sul marchio Batman. In totale, sono stati rilasciati quattro set, tre dei quali sono build della Batmobile e il quarto che è un logo più decorativo, e vale la pena prestare attenzione a ciascuno di essi soprattutto se hai messo gli occhi su Lego Batman: Legacy of the Dark Knight quando verrà lanciato nel 2026.

Lego ha annunciato che i quattro set sono dotati ciascuno di "una serie di contenuti digitali in-game esclusivi" per il gioco Lego Batman a partire dal TT Games nel 2026. L'esatta natura di questi oggetti varia anche a seconda del set e varia da un Batsuit cosmetico d'oro, o i vari Batmobiles da utilizzare nel gioco, ognuno dei quali viene fornito con una variante d'oro.

Ad ogni modo, i set stessi cercano di brickificare Batman vs. Superman, Pattinson Batman e Batman & Robin Batmobiles, e ogni set arriva a £ 24,99 / € 29,99.

Per quanto riguarda il set Batman Logo, questo è un intricato pezzo da esposizione che rende omaggio al Caped Crusader e che include una serie di "oggetti preferiti dai fan dell'Universo DC", che si tratti del martello Batarangs o del martello Harley Quinn. Viene fornito anche con una moneta d'oro commemorativa e una minifigure d'oro Lego Batman per celebrare i 20 anni di Lego Batman. Questo set costa £ 69,99 / € 79,99.

Tutti e quattro i set verranno lanciati il 1° marzo 2026.

