Lego rivela ufficialmente l'enorme set Lord of the Rings: Minas Tirith, uno dei set Lego più grandi di sempre

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Lego ha ufficialmente sollevato il sipario e presentato la sua versione mattonizzata della Città dei Re della Terra di Mezzo, l'iconica Minas Tirith. Ampliando la sua linea di set de Il Signore degli Anelli, questa build sembra essere uno dei set più grandi mai offerti da Lego, con un numero impressionante di pezzi di 8.278 pezzi.

Per riferimento, ci sono sei set più grandi attualmente disponibili se si valuta il numero di pezzi, con la Mappa del Mondo, la Torre Eiffel, la rarissima Ultimate Battle for Chima, Titanic, Colosseum e Ultimate Death Star, tutti oltre 9.000 pezzi e che hanno superato Minas Tirith.

Naturalmente, per un set con un numero di pezzi così folle, questa configurazione non sarà economica, costando £579,99/€649,99 al lancio il 4 giugno. Certo, include una serie di minifigure uniche (come Gandalf il Bianco e Shadowfax il cavallo, Aragorn, il re Elessar, Faramir e altri), oltre a tantissimi dettagli intricati per riflettere la sua struttura in scala microscopica, con pareti stratificate, la splendida cittadella rocciosa e persino una sala del trono.

Per chi cerca di procurarsi un set, se decidete di acquistare tra l'1 e il 7 giugno, riceverete anche un set 'gratuito' di Grond, che per chi non conosce bene Il Signore degli Anelli, è il burone lupo usato dagli eserciti orchi di Mordor per sfondare i cancelli di Minas Tirith durante l'assedio colpiente.

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