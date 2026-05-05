Lego 's Sega Mega Drive debutterà a giugno e sarà un set accessibile

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A seguito della recente voce, Lego ha ora confermato di collaborare con Sega per bloccare il Mega Drive (o il Genesis, se vivi negli Stati Uniti). Questo set, l'ultima delle sue versioni di console iconiche e retrò, sarà uno dei set Lego più economici fino ad oggi, poiché potrai procurarne uno anche a soli £34.99/€39.99 al lancio il 1° giugno.

Composto da 479 pezzi, il set Mega Drive include il sistema principale, due controller, una cartuccia di Sonic the Hedgehog e decorazioni adesive che possono essere sostituite per riflettere sia una versione Mega Drive che una versione Genesis del sistema, a seconda delle preferenze personali. Il set è anche largo 16 cm, profondo 12 cm e alto 4 cm, rendendolo uno dei set più compatti offerti da Lego.

I preordini per il set sono ora disponibili e, come abbiamo detto poco fa, la data di uscita effettiva è il 1° giugno, il che significa che è piuttosto vicino.

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