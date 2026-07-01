Lego si allea con Olivia Rodrigo per cinque set ispirati alle sue "canzoni distintive"

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Ora che Olivia Rodrigo ha conquistato il mondo della musica, dopo aver iniziato come giovane attrice, la pop star ha iniziato a rivolgere i suoi occhi verso nuove strade e ambiti. Recentemente ha debuttato in Fortnite come parte di una collaborazione con Epic Games, e ora si sta tuffando a capofitto nel mondo dei Lego.

Lego ha svelato cinque nuovi set ispirati a "canzoni distintive, simboli e momenti preferiti dai fan provenienti dagli album di Olivia, tra cui SOUR, GUTS, e sembri piuttosto triste per una ragazza così innamorata."

Con questa rivelazione in mente, Rodrigo diventa il primo musicista a ricevere più set Lego dedicati, ognuno dei quali include una versione unica della pop star stessa.

Per quanto riguarda i set stessi, ci sono un espositore in vinile, un mazzo di fiori, una luna da concerto, un deposito segreto e una doppia chitarra, e i set hanno prezzi e numeri di pezzi vari, come puoi vedere qui sotto.

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Lego Editions Vinile di Olivia Rodrigo - 360 pezzi - €29,99



Lego Botanicals & Lego Editions Il mazzo di fiori di Olivia Rodrigo - 400 pezzi - €44,99



Lego Editions Concert Moon di Olivia Rodrigo - 670 pezzi - €49,99



Lego Editions Archivio segreto di Olivia Rodrigo - 1.085 pezzi - €79,99



Lego Editions Doppia Chitarra di Olivia Rodrigo - 1.228 pezzi - €119,99



Ognuno dei set sarà lanciato il 1° agosto.

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