LEGO Skylines annunciato dai creatori di Cities: Skylines II

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LEGO Skylines è stato annunciato al Gamescom Opening Night Live e siamo sorpresi che un'idea così buona non fosse stata concepita fino ad allora. Proviene da Paradox Interactive, l'editore noto per Cities: Skylines e altri simulatori di costruzione come Surviving Mars e Transport Fever 3, e sviluppato da Iceflake Studios, autori di Cities: Skyline II, LEGO Skylines prende la stessa idea, ma in versione LEGO.

"Se hai mai desiderato che la tua città LEGO esistesse oltre il bordo del tavolo, LEGO Skylines ti farà sentire a casa. È un city-builder che prendi in mano per cinque minuti, e all'improvviso è domani. Sul serio, succede", ha scritto Iceflake sulla pagina Steam, dove si può già giocare a giocare con desideri.

Attualmente non è prevista una data di uscita né piattaforme oltre a Steam, ma possiamo immaginare che alla fine verrà portato anche su console. Ci aspettiamo che sia una versione più rilassata e umoristica di Cities: Skylines, ma scommettiamo che sarà comunque profonda e complessa per chi vuole mostrare la propria creatività.