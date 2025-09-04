LEGO svela il colossale set della Morte Nera da 9.000 pezzi
Dopo enormi costruzioni come il Titanic e la Torre Eiffel, il gigante danese dei giocattoli sta ora diventando galattico con un nuovissimo set della Morte Nera.
Nel corso degli anni, LEGO ha rilasciato una lunga serie di set epici che hanno lasciato i collezionisti a bocca aperta, dal Titanic alla Torre Eiffel. Ma questa volta, il produttore danese di giocattoli sta portando le cose a un livello completamente nuovo di follia. Il nuovissimo set della Morte Nera terrà senza dubbio occupati i costruttori per giorni, poiché è composto da ben 9.023 pezzi.
Naturalmente, le dimensioni e i dettagli hanno un costo. L'enorme struttura misura 70 cm di altezza, 79 cm di larghezza e quasi 30 cm di profondità e ti costerà 999 €. In breve, lascerà una seria ammaccatura nel tuo portafoglio, ma promette un'esperienza di costruzione senza pari.
Il set include di tutto, dal compattatore di rifiuti e la sala del trono di Palpatine agli hangar, alle sale di controllo e ad altre scene iconiche del film. Contiene anche 38 minifigure, tra cui Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Darth Vader, l'Imperatore e una coppia di droidi.
Per coloro che sono tentati (e che hanno effettivamente lo spazio a casa), la Morte Nera verrà lanciata il 1° ottobre. Tra l'1 e il 7 ottobre, LEGO lancerà anche un'esclusiva mini-costruzione TIE Fighter con gli acquisti, fino a esaurimento scorte. Per chiunque abbia mai sognato di possedere la propria Morte Nera, questa è l'ultima possibilità: l'unica domanda è: dove nella galassia la inserirai?