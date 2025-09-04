LEGO svela il colossale set della Morte Nera da 9.000 pezzi

HQ

Nel corso degli anni, LEGO ha rilasciato una lunga serie di set epici che hanno lasciato i collezionisti a bocca aperta, dal Titanic alla Torre Eiffel. Ma questa volta, il produttore danese di giocattoli sta portando le cose a un livello completamente nuovo di follia. Il nuovissimo set della Morte Nera terrà senza dubbio occupati i costruttori per giorni, poiché è composto da ben 9.023 pezzi.

Naturalmente, le dimensioni e i dettagli hanno un costo. L'enorme struttura misura 70 cm di altezza, 79 cm di larghezza e quasi 30 cm di profondità e ti costerà 999 €. In breve, lascerà una seria ammaccatura nel tuo portafoglio, ma promette un'esperienza di costruzione senza pari.

Il set include di tutto, dal compattatore di rifiuti e la sala del trono di Palpatine agli hangar, alle sale di controllo e ad altre scene iconiche del film. Contiene anche 38 minifigure, tra cui Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Darth Vader, l'Imperatore e una coppia di droidi.

Per coloro che sono tentati (e che hanno effettivamente lo spazio a casa), la Morte Nera verrà lanciata il 1° ottobre. Tra l'1 e il 7 ottobre, LEGO lancerà anche un'esclusiva mini-costruzione TIE Fighter con gli acquisti, fino a esaurimento scorte. Per chiunque abbia mai sognato di possedere la propria Morte Nera, questa è l'ultima possibilità: l'unica domanda è: dove nella galassia la inserirai?