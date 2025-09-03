Lego svela il set di controller Sega Genesis

HQ

Lego ha svelato un nuovo set di Sonic the Hedgehog, ma invece di raffigurare il riccio blu o uno dei suoi amici o rivali, il nuovo lotto di plastica può essere formato per creare un controller Sega Genesis. L'aspetto iconico del controller si trova sulla parte anteriore, con una rappresentazione della Green Hill Zone sul retro.

Attualmente è quotato sul sito di Lego per $ 19,99, ma vale la pena notare che dice anche che non è disponibile sul sito web. Il ventaglio di mattoni indica che probabilmente si tratta di un regalo con set di acquisto. Il controller Lego Sega Genesis ha 260 pezzi ed è alto 3,5 pollici, largo 5,5 pollici e profondo 1 pollice. È progettato per i costruttori dai 18 anni in su.

Il set è progettato per essere l'arredamento della tua sala da gioco e ti consente di "abbracciare la tua passione per i videogiochi con un controller di gioco retrò che ha una scena Green Hill Zone in microscala sul retro e può essere visualizzato in 2 modi", secondo la descrizione ufficiale del prodotto.

Annuncio pubblicitario: