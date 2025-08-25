Lego svela la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka
Ispirato al film del 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, completo di scene, dettagli e minifigure iconiche che catturano la magia del ruolo classico di Gene Wilder.
Una delle fabbriche più colorate e deliziose del cinema sta per essere trasformata in blocchi - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Per addolcire l'affare, è basato sull'amata versione del 1971 con Gene Wilder, il che rende l'uscita ancora più deliziosa.
Il set è stato disegnato da Roberto Ceruti e Jody Padulano, che insieme hanno creato una versione stravagante dell'iconica fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Il risultato è una costruzione di 2.025 pezzi ricca di dettagli nostalgici. Sono incluse nove minifigure: Willy Wonka in persona, Charlie Bucket, Nonno Joe, Augustus Gloop, Mike Teavee, Veruca Salt, Violet Beauregarde e due Oompa Loompa.
È un modo perfetto per celebrare il film classico e l'indimenticabile interpretazione di Gene Wilder nei panni dell'eccentrico proprietario della fabbrica. Il set sarà venduto al dettaglio per $ 220 ed è già disponibile per il pre-ordine prima della sua uscita ufficiale il 18 settembre.
Riceverai questo set?