Lego svela l'accogliente e innevato set di Hogsmeade, perfetto per i Potterhead

È quasi quel periodo dell'anno in cui dobbiamo fare le valigie e dirigerci verso la stazione Kings Cross di Londra per salire a bordo del Hogwarts Express e dare il via a un altro anno al famoso School for Witchcraft and Wizardry. Sì, il prossimo anno accademico è quasi alle porte, motivo per cui Lego ha rivelato una serie di nuovi set Harry Potter che ha in lavorazione per celebrare l'occasione.

In totale, ci sono tre nuovi set in arrivo, ma quello che senza dubbio attirerà la tua attenzione è il Hogsmeade Village - Collectors' Edition. Si tratta di un set enorme che comprende 3.228 pezzi e consente agli utenti di creareHogsmeade una strada del villaggio piena di diversi edifici iconici. Questi includono The Three Broomsticks e i pub Hog's Head, oltre a una Zonko's Joke Shop, Honeydukes dolciumi e persino una stazione Owl Post. A popolare queste strade ci sono una miriade di volti familiari, che si tratti di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, ma anche della professoressa McGranitt, di Aberforth Silente, di Draco Malfoy e di altri sei.

Il set presenta una serie di adorabili cenni del capo, come un ritratto di Ariana Silente che conduce a un passaggio nascosto, e il set è stato realizzato nella stessa scala degli altri edifici Lego Harry Potter, il che significa che puoi collegarlo con Diagon Alley o Gringotts per creare uno spettacolo straordinario.

Il problema principale è il prezzo, in quanto ti costerà £ 349,99 / € 379,99, il tutto quando debutterà il 4 settembre. Questa sarà anche la data in cui arriveranno gli altri tre set più piccoli, con questi che includono il Room of Requirement, una lezione Quidditch e il segno Hogsmeade stesso.

