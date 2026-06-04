Lego svela ufficialmente il set della Sagrada Familia, è il set più grande di sempre per numero di pezzi

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Il capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí, la chiesa della Sagrada Familia, è stato finalmente completato dopo oltre 150 anni di costruzione. Beh... più o meno. L'edificio principale vero e proprio è ancora in costruzione a Barcellona, in Spagna, con piani per concludere la terza fase di questa moderna costruzione e conservazione entro il 2031. Ma ora che la torre principale di Jesus è completamente costruita e l'incredibile piattaforma di osservazione crociera è stata messa sopra, completando il pilastro alto 566 piedi e rendendola la chiesa più alta del mondo, ora Lego ha deciso di onorare l'edificio incredibilmente impressionante trasformandolo in un set edificabile.

Ci sono state voci che ciò sarebbe successo all'inizio di quest'anno, ma ora Lego ha ufficialmente annunciato il suo set Sagrada Familia, una costruzione che diventerà ufficialmente il più grande set Lego di tutti i tempi per numero di pezzi.

Il numero totale di pezzi è di 12.060 pezzi, con questo set che si inserisce nella spesso piuttosto complicata e complessa gamma Architecture, il che significa che non sarà una build per i deboli di cuore. In effetti, il set è alto solo 62 cm nel punto più alto, con una larghezza di 47 cm e una profondità di 39 cm, suggerendo che spenderai molto tempo a inserire dettagli intricati su questo impressionante modello replica.

Per un set così grande, dovresti aspettarti una tariffa piuttosto alta per conquistare un'unità, con il costo di una Sagrada Familia che è di £649.99/€749.99. La data di uscita del set è prevista anche per la fine dell'anno, con i preordini ora aperti e la spedizione prevista per il 1° novembre.

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Anche se sembra sicuramente una costruzione impegnativa, se tutto va bene dovresti finire di costruire questa versione della Sagrada Familia più velocemente di quanto Gaudí avesse pianificato di completare la sua...

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