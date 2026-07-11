Lego svela ufficialmente il suo E.T. l'insieme Extra-Terrestrial

L'anno scorso, come parte della sua iniziativa Lego Ideas, in cui Lego mette in luce costruzioni creative create dai fan e annuncia persino una collezione che sarà trasformata in set ufficiali e veri e propri, una delle opzioni ha visto forse il personaggio più famoso di Steven Spielberg e uno dei viaggiatori spaziali più iconici del mondo cinematografico essere brickificato.

E.T. L'Extra-Terrestre è stato trasformato in un modello Lego e prometteva di debuttare come set ufficiale che puoi trovare anche sul sito di Lego. Ora, questo set è stato svelato al mondo, con il piano di essere lanciato già il mese prossimo, il 1° agosto.

Il set conta 1.226 pezzi e rafforza la gamma Ideas. Costerà ai potenziali acquirenti £119,99/€129,99, ed è un modello che ha una testa completamente rotabile, braccia e dita articolate, oltre a un vaso di girasoli che può portare in mano. C'è persino un interruttore sulla schiena del modello che può far brillare un mattone luminoso nel suo torso per riflettere il famoso cuore lucente di E.T..

Il set è alto 24 cm, largo 21 cm e profondo 15 cm, e puoi vedere com'è qui sotto.

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