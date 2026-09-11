Lego svela un set impressionante di 4.700 pezzi Downton Abbey con 13 minifigure

In un colpo di scena piuttosto sorprendente, Lego ha svelato un enorme nuovo set che sembra invenzionare il celebre dramma drammatico d'epoca Downton Abbey. Parte della gamma Ideas, questo set conta ben 4.711 pezzi e ruota attorno alla costruzione della famosa villa dove è ambientata la serie, ovvero Downton Abbey.

La casa abitata dalla famiglia Grantham è stata murizzata, con questo set molto elaborato, poiché la dimensione effettiva è alta solo 30 cm, larga 44 cm e profonda 16 cm. È un set che presenta la facciata frontale di Downton Abbey, mentre la parte posteriore è composta da diverse stanze uniche dove le minifigure possono placare la sete di tè e la fame di biscotti e in altro modo si scontrano in un gioco di ingegno.

Per quanto riguarda le minifigure, il set include la Contessa Vedova, Lord Grantham, Lady Grantham, Lady Mary, Lady Edith, Tom Branson, il signor Carson, la signora Hughes, il signor Bates, Anna Bates, Thomas Barrow, la signora Patmore e Daisy Parker.

Il set sarà pronto a vedere già dal 4 ottobre, e puoi prenderlo per £269.99/€299.99.