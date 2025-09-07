LEGO Transformers Showdown

HQ

Va bene, parliamo di mattoni, bot e bella nostalgia. Il trio Transformers di LEGO - #10302 Optimus Prime, #10338 Bumblebee e #10358 Soundwave - è fondamentalmente una mini cronologia di quanto lontano sia arrivato il crossover: da "wow, hanno davvero fatto Optimus" a "LEGO ha appena dato voce a un Decepticon". Ho costruito, giocherellato e visualizzato tutti e tre, ed ecco la guida diretta a quale appartiene sul tuo scaffale (o scrivania... o altare alla cultura pop degli anni '80).

Optimus è stata la prova del concetto. Nel 2022, LEGO ha lanciato un set di icone da 1.508 pezzi completamente convertibile che si trasforma senza formare parti, senza rimuovere un sacchetto per gli arti da trasformare in un camion. Questo da solo ha fatto sì che ogni AFOL facesse un doppio tentativo. Con un'altezza di circa 35 cm (14"), è un pezzo forte con 19 punti di articolazione e viene spedito con la Matrice della Leadership nascosta dietro le porte del petto, l'Ion Blaster, l'Ascia Energon, il cubo Energon, un jetpack e una placca in stile UCS. È premium, è pesante e sembra Optimus da dieci piedi di distanza: missione compiuta. Il prezzo oggi è di $ 179,99 sul sito di LEGO. L'uscita è avvenuta il 1° giugno 2022; Ancora oggi, si sente come l'"ancora" della linea.

La costruzione è quella dolce miscela di icone intelligenti e robuste. Il busto è denso, la testa scolpisce la silhouette del G1 e la trasformazione, sebbene metodica, sembra fluida e ripetibile una volta che l'hai fatta due volte. È anche sorprendentemente posabile per un eroe squadrato, grazie a quei 19 punti di articolazione. Dal punto di vista del display, Optimus legge in modo pulito in entrambe le modalità; Il camion è affilato come un mattone con una forma appena sufficiente per vendere la cabina a muso piatto senza strani spazi vuoti. Anche gli accessori non sono da meno: l'ascia e il blaster cambiano l'atmosfera all'istante e far scoppiare la Matrix non smette mai di essere cool. Se stai acquistando un solo Autobot, questo è ancora il re.

Due anni dopo, LEGO ha seguito con Bumblebee, una costruzione di icone più piccola ed economica che si trasforma ancora senza essere ricostruita. È composto da 950 pezzi, è alto circa 25 cm (10") in modalità robot e costa $ 89,99, praticamente la metà di Prime sia nel prezzo che nelle parti. Viene fornito con un blaster ionico, un jetpack, articolazioni articolate per una corretta posa e la targhetta delle statistiche per abbinare Prime in mostra. Fondamentalmente, si converte in modo pulito e si sente come il classico "fratello minore" degli anni '80 Bumblebee: allegro, grosso e giallo come un evidenziatore di scuolabus. Se Optimus è il fulcro del mantello, Bumblebee è l'affascinante spalla che gli metti accanto.

Ci sono due realtà con Bee. Primo: la modalità robot canta assolutamente - le proporzioni del busto, la testa, la posizione - è il calore G1 sotto forma di mattoni. Secondo: la modalità auto è... Bene. Questo non è un Maggiolino Volkswagen con licenza; è una compatta generica che allude alla forma simile a quella del Maggiolino senza impegnarsi in essa. Alcuni angoli sembrano fantastici; altri si sentono un po' alti e squadrati. Continuo a pensare che sia un affare per l'ingegneria da sola a meno di cento dollari, ma se sei un purista del "display in modalità veicolo", gestisci le aspettative. Per i nerd e i collezionisti di cronometraggio, LEGO lo ha lanciato agli addetti ai lavori il 1° luglio 2024 e in tutto il 4 luglio 2024, quando è stato fissato anche il prezzo di $ 89.99.

Poi i LEGO sono diventati piccanti. Soundwave è arrivato nel 2025 come il primo Decepticon della linea Icons Transformers, ed è un flex: 1.505 pezzi, $ 189,99, snodabile, completamente trasformabile da robot a lettore di cassette senza rimozione di parti - e parla. C'è un mattone sonoro legato al pulsante "Play" che attiva le linee vocali e gli effetti nel caratteristico baritono robotico di Soundwave. Non è il Frank Welker originale, ma inchioda l'atmosfera ed è una svolta tematica così intelligente per questo personaggio. Viene fornito anche con Ravage e Laserbeak, ognuno convertito in cassette che scivolano nel petto, oltre alla capsula del razzo e alle "batterie" del blaster laser. È fan-service, ingegneria e nostalgia in un panino di mattoni blu.

Tempi di rilascio? LEGO lo ha aperto agli addetti ai lavori il 1° agosto e a tutti il 4 agosto, rendendolo il film più premium (e più costoso) di sempre. Il numero di pezzi è essenzialmente delle dimensioni di Optimus, ma l'inclusione di cassette e l'espediente del suono giustificano il sovrapprezzo più di quanto ci si aspetterebbe, soprattutto se si è cresciuti con uno scaffale pieno di nastri G1. Per quanto riguarda la statura, Soundwave è poco meno di 13 pollici e attira l'attenzione; è facile da mostrare come Optimus, con il trucco extra della festa di "parlare" quando gli amici vengono a trovarti e vuoi infastidire i tuoi animali domestici.

Costruisci esperienze: cosa è divertente e cosa è complicato





Optimus è il più "LEGO Icons" del trio: un sacco di MOCCIO, sottoassemblaggi solidi, busto pesante. La trasformazione è una serie di capovolgimenti e rotazioni logiche che premiano tolleranze attente; Si percepisce il rispetto del team di progettazione per il giocattolo originale. È anche quello che trasformerai di più perché entrambe le modalità sembrano ugualmente forti.



Bumblebee è più ventilato. È più breve, più amichevole e ha quel colpo di dopamina di "oh wow, si converte davvero" con molti meno passaggi. Il compromesso si manifesta nelle proporzioni della modalità auto, ma il robot è un tale piacere per la folla che ho finito per lasciarlo in posa con blaster e jetpack il 99% delle volte. Le recensioni al lancio sono più o meno concordi: la modalità robot è ottima, la modalità alternativa è più debole - e sono d'accordo.



Soundwave è il punto in cui entra in gioco la novità. Il meccanismo dell'alloggiamento delle cassette è delizioso e convertire Ravage e Laserbeak in nastri che si adattano davvero è il massimo della magia LEGO. Il cablaggio e l'alloggiamento del mattone del suono sono ordinati e l'interazione con il pulsante "Riproduci" è semplicemente divertente. È la build che inizia la conversazione più importante delle tre.



Metti tutti e tre insieme e ottieni un diorama anni '80 perfettamente bilanciato: Optimus al centro, Bumblebee al fianco, Soundwave che brilla di fronte con Laserbeak appollaiato come un pappagallo compiaciuto. Le placche unificano l'aspetto, il blocco di colore crea una leggibilità immediata (rosso/blu, giallo, blu/grigio) e le squame sono intenzionalmente coese. Se hai poco spazio, Optimus + Soundwave è la confezione da due di qualità museale; se sei attento al budget, Optimus + Bumblebee ti offre un'energia eroica con una maggiore varietà di silhouette. Tenete a mente: l'elettronica di Soundwave aggiunge un po' di spazio cerebrale per la manutenzione (ciao, avviso di pila a bottone sulla pagina del prodotto), ma ne vale la pena.

Discorso sul valore (ovvero: cosa dovresti effettivamente comprare?)





Con un budget di $ 100: Bumblebee è un gioco da ragazzi. Ottieni l'esperienza completa di "trasformazione senza ricostruzione", una solida posabilità, un'ottima scultura della testa e un display che si abbina perfettamente con Prime in seguito se decidi di aggiornare la collezione. A $ 89.99, è una delle migliori build in stile transformers per adulti per il prezzo.



Vuoi il centrotavola Autobot definitivo? Optimus. È l'icona, l'ingegneria è serrata e niente dice "Sono un adulto con un gusto eccellente e un autocontrollo discutibile" come un robot rosso-blu da 14 pollici che protegge il tuo spazio di lavoro. A $ 179.99, sembra ancora giusto considerando il numero di parti, gli accessori e la credibilità del display dual-mode.



Hai voglia di qualcosa di nuovo e toyetic? Onda sonora. Sì, è il più costoso a $ 189.99, ma le cassette + il mattone sonoro sono caratteristiche legittime, non lanugine. Se vuoi un set che faccia sorridere le persone non LEGO, è proprio questo: la gag "premi play" non invecchia mai.



Il brief di design di LEGO su questa linea è stato piuttosto coerente: evocare i giocattoli G1 e le sagome dei cartoni animati, offrire trasformazioni autentiche e mantenerlo robusto e costruibile per gli adulti. Optimus è il più vicino al "no note": è Prime come il tuo cervello lo ricorda. La modalità auto di Bumblebee è il compromesso più grande (nessuna licenza VW, proporzioni più grosse), ma il personaggio si legge perfettamente in modalità robot. Soundwave ottiene il meglio da entrambi i mondi perché la sua modalità alternativa è letteralmente un rettangolo simile a un mattone; LEGO è nato per l'elettronica squadrata. Il fatto che i nastri si carichino effettivamente nel suo petto è semplicemente deliziosamente nerd.

Una breve nota sulla funzione del titolo condiviso: tutti e tre i set si trasformano senza rimuovere parti. È enorme. Mantiene vivo il ciclo di riproduzione anche per gli adulti "solo da esposizione" e significa che puoi cambiare modalità con sicurezza quando spolveri o riorganizzi senza aprire una chiusura lampo per i pezzi allentati. LEGO lo evidenzia in ogni inserzione per un motivo: è il DNA della linea. Se stai costruendo una mini collezione, il mio consiglio brutalmente onesto: inizia con Optimus, aggiungi Soundwave per il faccia a faccia tra Autobot e Decepticon e prendi Bumblebee quando vuoi una build rapida e soddisfacente per il fine settimana che non annienti il tuo portafoglio. Comunque la si metta in scena, questo trio dimostra che LEGO non si è limitata a concedere in licenza i Transformers, ma lo capisce.