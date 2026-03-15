Lego Venusaur, Charizard e Blastoise

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Rosso o blu? Qual è stata la tua scelta? Bulbasaur, Charmander o Squirtle? Prima di intraprendere il mio primo viaggio nella regione del Kanto, ho dovuto fare diverse scelte, decisioni che ho ripetuto più volte da allora: Red e Charmander. Se avessi detto a Fredrik, tredicenne, che sarebbe seduto con i suoi due figli, a passare una settimana a costruire tre Pokémon Lego giganti, non ti avrebbe mai creduto. Charmander sarà sempre il mio primo Pokémon e il primo che ho addestrato a evolvere nella sua forma finale, Charizard.

Se acquisti il grande set Pokémon di Lego, non devi scegliere un Pokémon iniziale. In questo enorme set Lego da 6.838 pezzi, ottieni Venusaur, Charizard, Blastoise e una base interessante su cui posizionare le creature. L'unica scelta che devi fare è quale dei tre giganti costruire per primo. Nella grande scatola ricevi tre scatole stampate come Poké Ball. Sul retro ci sono icone che rivelano quale tipo di Pokémon è nascosto nella scatola. Le scatole sono numerate, ma nulla ti impedisce di costruire le tre figure nell'ordine che preferisci. Se segui la numerazione delle scatole, Venusaur è il primo, seguito da Blastonese e infine Charizard.

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Ho deciso di facilitarmi le cose e ho iniziato a costruire mentre i miei figli dormivano. Dopo due ore e dieci minuti, era ora di andare a letto. Quanto sono arrivato? Sei sacchi e una base finita e fresca coperta di piante su cui Venusaur può stare sopra. Il giorno dopo, il mio bambino di 8 e il mio bambino di 6 anni si sono uniti a questo, e insieme abbiamo passato quasi sette ore a completare Venusaur. È del tutto possibile che avrei potuto costruire il tipo Erba più velocemente da solo, ma ogni volta che io e i miei figli guardiamo il set Lego d'ora in poi, sapremo che la costruzione è stata un lavoro di squadra.

Venusaur era infatti il numero uno nell'ordine quando abbiamo seguito i numeri sulle scatole e le istruzioni del set Lego. Quando io e i miei figli finemmo Venusaur, entrambi insistettero che Charizard sarebbe stato il prossimo. Non è stato troppo difficile convincermi, dato il mio favoritismo. La base di Charizard è un vulcano con una montatura in cima dove il gigante arancione deve essere attaccato. Mio figlio maggiore mi ha aiutato a costruire la base, che ci ha richiesto altre quattro ore. Poi ci vollero altre tre o quattro ore per completare Charizard. Dopo di che, abbiamo perso il conto, ma probabilmente ci sono volute altre sette-otto ore per costruire la base e Blastoise per completare il modello Lego, esattamente una settimana dopo che avevo portato la scatola in casa.

Venusaur, Charizard e Blastoise è il set Lego più grande che abbia costruito dai tempi dell'Ultimate Collector's Edition del Millennium Falcon nel 2017. Ho scoperto Star Wars prima di Pokémon, ma entrambi gli universi mi stanno molto a cuore e, anche se ho potuto costruire il Falcon da solo, questa volta l'ho fatto con la mia famiglia, il che è stato ancora più speciale. A differenza del Millennium Falcon, questo è un set 18+ che contiene significativamente meno parti Lego Technic e questo mi è piaciuto bene e anche per i miei figli.

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Com'è stato costruire il set? Vario, impegnativo, divertente e che richiede tempo. Per chi è? Fan di Pokémon e appassionati di Lego. Venusaur e Blastoise sono entrambi compatti e più simili nel design. Charizard è più snello e ha due ali in tessuto stampato. Le tre basi differiscono molto nel design, mentre la sesta busta della base di Venusaur era come un normale set Lego Botanico da costruire. Il vulcano di Charizard sembrava la parte della costruzione che conteneva più parti Technic e per i bambini la sfida più grande era restare concentrati a lungo. Dopo tre ore di costruzione, mio figlio più piccolo disse: "Papà, questa è la cosa più divertente che conosca. Costruire grandi set di Lego!" È stato allora che ho capito che ha molti progetti di costruzione davanti a sé.

I set Lego sono disponibili in tutte le fasce di prezzo e questo è tra i più costosi. È un pezzo che si fa notare, qualcosa che costruisci perché ami Lego e Pokémon. È un set che ha bisogno di un posto in casa dove possa essere visto, con una base larga 54 centimetri e un trio che raggiunge un'altezza di 50 centimetri, puoi immaginare quanto spazio sia necessario. Molti creatori di contenuti e scrittori hanno menzionato il prezzo e suggerito che Lego avrebbe potuto rimuovere la base per rendere il set più economico. Mi chiedo perché? Quando Pokémon festeggerà il suo 30° anniversario e verrà rilasciato per la prima volta come set Lego, dovrebbe avere spazio. Se dovessi menzionare qualcosa che avrebbe potuto essere migliore, sarebbe la forma del volto di Charizard e le fessure su Venusaur. Nel complesso, però, questo è un modello premium degno di celebrare tre decenni di un universo che intrattiene milioni di persone ogni anno.

Nota: Il set Lego è venduto esclusivamente da Lego stesso ed è stato estremamente popolare. Il set è in arretrato fino ad aprile.