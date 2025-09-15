HQ

Mentre potremmo guardare al genere cooperativo e vedere Hazelight come il campione incontrastato, se dai ai giochi che ti permettono di giocare insieme a un amico, un partner, un familiare o chiunque altro qualcosa di più di uno sguardo, noterai alcuni studi brillanti che preparano alcuni fantastici giochi. Entra in Light Brick Studios con Lego Voyagers.

Reduce da un bellissimo ma certamente breve e piccolo puzzle game in Lego Builder's Journey, Light Brick Studios ha deciso di concentrarsi molto di più sull'aspetto del viaggio del suo successivo rompicapo Lego Voyagers. Qui, vediamo un paio di minuscoli e adorabili mattoncini Lego decollare per una grande avventura dopo aver visto un'astronave schiantarsi proprio fuori dalla loro casa sull'isola.

Per costruire la propria astronave, la coppia dovrà viaggiare attraverso più isole, alcune lunghe strade deserte, binari ferroviari interrotti e altro ancora. Light Brick Studios non esita a mostrare le bellissime immagini che ha creato per Lego Voyagers, e le vedrai in ogni nuovo ambiente e in ogni pezzo del puzzle. Gli effetti di luce e acqua sono particolarmente piacevoli e ogni elemento dell'esperienza visiva sembra amorevolmente realizzato a mano. Uno sfondo perfetto per la tua avventura, in particolare se abbinato alla colonna sonora atmosferica del gioco. Anche se dura solo poche ore, Lego Voyagers sembra un'epopea a causa dei suoi elementi visivi, poiché si ha la sensazione di un viaggio lungo ma divertente che viene intrapreso.

Lego Voyagers è un puzzle game al suo interno, con alcuni elementi platform inseriti. Progettato in gran parte per le famiglie e i giocatori più giovani, non dovresti avere troppi problemi a capire cosa devi fare. I pezzi di scena sono sempre memorabili, ma una buona parte dei puzzle di metà gioco si riduce ad accumulare pezzi Lego il più in alto o il più lungo possibile in modo da poter saltare in cima a un muro o attraverso un varco. Non è una critica diretta, poiché l'ho notato solo dopo aver completato le mie avventure, ma se stai cercando una vera sfida, probabilmente non ne troverai una qui.

D'altra parte, Lego Voyagers non sembra un gioco destinato a metterti alla prova. Sono quasi certo di aver "imbrogliato" in alcuni dei puzzle semplicemente costruendo un pezzo di Lego e poi cercando di farmi strada verso la sezione successiva con alcuni salti fortunati. L'uso del salto, combinato con la possibilità di raggiungere un terreno costellato grazie alla possibilità di fare clic su di esso con il pulsante cerchio (o l'equivalente dell'altra piattaforma) significava che potevi trovare altre soluzioni più dirette ai tuoi problemi e abbandonare le soluzioni tradizionali. Ancora una volta, il viaggio ha la precedenza in Lego Voyagers, ed è bello che Light Brick Studios non abbia cercato di riempire il tempo di gioco facendoti passare minuti o addirittura ore a scervellarti sulla testa sulle soluzioni dei puzzle.

C'è un senso di calma, pace e gioia generale in Lego Voyagers che è difficile da scrollarsi di dosso, ma se c'è una cosa che mi ha fatto uscire da quell'immersione sono stati i controlli a volte pignoli. A volte fare clic sui pezzi Lego e sul pavimento borchiato è un po' frustrante, poiché finirai per raccogliere il pezzo sbagliato o raccogliere molti pezzi quando volevi prenderne solo uno. Ci sono anche segmenti di salto in cui devi fare clic sui pezzi o cadere e ricominciare, il che può essere un po' frustrante quando il tuo pezzo Lego vuole solo fare clic di nuovo nel perno originale da cui sei saltato. Nulla si è rivelato seriamente sminuito l'esperienza complessiva, ma vale la pena ricordare che i controlli pignoli potrebbero farti venire i brividi.

Il gioco è anche molto breve. A me e al mio compagno Lego Voyager ci sono volute poco più di 3 ore per completarlo, che è un po' più della campagna principale di Lego Builder's Journey, ma se speri in infinite ore di divertimento sconcertante, troverai invece un'esperienza più concentrata e basata sulla trama qui. Che la lunghezza di un gioco ti scoraggi o meno dipenderà da te, ma personalmente la storia sembra completa in Lego Voyagers, e allungarla ulteriormente sarebbe probabilmente servito solo a sminuire i picchi emotivi, che hanno davvero colpito nel segno. La storia di due amici si evolve nel corso del gioco, in direzioni che non mi aspettavo all'inizio, nonostante sembrino ovvie quando ci si guarda indietro. È un'ottima narrazione in cui rimanere bloccati, raccontata con dialoghi composti solo dai segnali acustici e dai fischi che i tuoi personaggi Lego emettono quando premi il pulsante quadrato.

Con una grafica che mette alla prova la produzione di studi molto più grandi, enigmi che ti faranno divertire senza voler frantumare il tuo controller in piccoli pezzi e una storia che dà un vero senso di avventura, Lego Voyagers è una facile raccomandazione. Potrebbe essere breve, ma è sicuramente dolce e ti farà divertire a fondo nelle ore in cui ti ha preso.