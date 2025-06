Lego Voyagers è molto più di un gioco Lego medio e si può giocare in cooperativa

HQ

Lego Builder's Journey è stato un gradito cambiamento nella serie di videogiochi Lego: un puzzle game bello e rilassante, caratterizzato da nient'altro che mattoncini Lego fotorealistici, a differenza dei giochi d'azione e avventura che dobbiamo aspettarci da anni.

Ora, i suoi creatori, Light Brick Studio insieme ad Annapurna Games, stanno lanciando un nuovo titolo, simile ma diverso, con l'obiettivo di giocare in cooperativa. Lego Builder's Journey è un'avventura "sull'amicizia e sul gioco", in cui due piccoli mattoncini devono lavorare insieme per salvare un'astronave abbandonata.

Una narrazione poetica e non verbale, con bellissime creazioni, schermo condiviso e co-op online, e come nel caso di Split Fiction, con un pass amico due giocatori possono goderselo online con una sola copia. Il gioco verrà lanciato su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch e PC.