Lego Voyagers in uscita a metà settembre

Se hai tenuto d'occhio il prossimo progetto del team dietro Lego Builder's Journey, abbiamo delle buone notizie da condividere. L'editore Annapurna Interactive e lo sviluppatore Light Brick Studio hanno rivelato che Lego Voyagers verrà lanciato non appena tra un mese, il tutto il 15 settembre.

In arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, l'avventura cooperativa verrà lanciata a breve, come è stato confermato nell'ultimo trailer del gioco.

Per chiunque non abbia familiarità con ciò che Lego Voyagers cercherà di offrire, questo progetto ruota attorno a due piccoli mattoncini Lego che lavorano insieme per attraversare un mondo a blocchi e, infine, per salvare un'astronave abbandonata e usarla come biglietto per decollare nel cosmo per un'altra grande avventura. Ha un sistema cooperativo orientato a livello locale, in cui entrambi i giocatori giocano sullo stesso schermo, che funziona anche tramite cooperativa online, e sarà dotato di un sistema Friend's Pass, il che significa che finché tu o il tuo partner possedete il gioco, potete giocarci entrambi.

Con il lancio che si avvicina, dai un'occhiata al trailer di cui sopra qui sotto.