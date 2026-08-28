Leknessund dedica la vittoria della Vuelta a España al re di Norvegia

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Andreas Leknessund, ciclista norvegese 27enne proveniente da Uno-X Mobility, una squadra della seconda categoria UCI Pro Team, ha conquistato la salita fino alla stazione sciistica Aramón Valdelinares, nella settima tappa della Vuelta a España, in una doppia vittoria per Uni-X, mentre il suo connazionale Tobias Halland Johannessen ha concluso secondo, mentre il belga Wout van Aert di Visma-Lease a Bike ha concluso terzo.

Tadej Pogačar dell'UEFA Emirates ha concluso 19°, a 4:23 dalla fuga, ma è stato il primo dei principali concorrenti della Classifica Generale, quindi ha esteso la sua leadership in La Vuelta, con 3:50 minuti su Enric Mas della Movistar e 4:50 su Primoz Roglic della Red Bull.

Leknessund, nella sua prima vittoria in tappa di un Gran Giro, dedicò la vittoria al re di Norvegia Harald V, morto questa mattina all'età di 89 anni. "Certo, è un giorno speciale per la Norvegia a causa della scomparsa del nostro re. Abbiamo reso di oggi un giorno da ricordare. Vincere la Vuelta è molto importante. Il re era molto interessato allo sport, e questa vittoria è il miglior tributo possibile".