L'elezione del presidente del CIO si svolge questa settimana ed è in realtà piuttosto divertente

Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) elegge questa settimana un nuovo presidente, che succederà al mandato di 12 anni di Thomas Bach (il tempo massimo). Il prossimo presidente, che sarà eletto giovedì 20 marzo, resterà in carica per due mandati di quattro anni, con la possibilità di un terzo mandato. Ci sono sette candidati e il processo è insolito... E francamente, abbastanza divertente: ci saranno più turni, e dopo ogni turno il candidato con il minor numero di voti verrà eliminato fino a quando non otterrà la maggioranza assoluta.

Voteranno 109 membri del CIO. Uno dei candidati, lo spagnolo Juan Antonio Samaranch (figlio del settimo presidente tra il 1980 e il 2001), ha spiegato il processo a RTVE. "Ad ogni turno, se non c'è un candidato con la maggioranza, gli elettori rimangono orfani della loro prima scelta e nel giro di un paio di minuti devono decidere il loro nuovo candidato". I candidati possono votare su se stessi, ma gli altri membri non possono votare il candidato del loro paese d'origine.

Sette candidati per la prossima presidenza del CIO

Ci sono sette candidati in attesa della sessione di giovedì:



Kirsty Coventry, ministro dello sport dello Zimbabwe e campionessa olimpica di nuoto nel 2004 e nel 2008



Principe Faysal bin Hussein, fratello del re di Giordania



Sebastian Coe, britannico, presidente di World Athletics e Londra 2012



Johan Eliasch, britannico, presidente della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, e attivista ambientale



David Lappartient, francese, presidente dell'Unione ciclistica internazionale e del Comitato olimpico nazionale francese



Juan Antonio Samaranch Salisachs, Analista finanziario e vicepresidente del CIO



Morinari Watanabe, giapponese, membro del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 e Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica



I sette candidati sono già presenti alla 144a sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nell'antica Olimpia, in Grecia, una sessione in cui verrà rivista la presidenza di Bach. Nella storia dei Giochi Olimpici moderni, ci sono stati nove presidenti del CIO dal 1894. Il prescelto subentrerà il 23 giugno 2025.