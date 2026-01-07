L'eliminazione della Repubblica Democratica del Congo dall'AFCON significa la fine della "statua umana" di Lumumba di Michel Kuka
Un tifoso congolese rimase fermo durante ogni partita del Congo alla Coppa d'Africa per onorare Patrice Lumumba.
La sconfitta della Repubblica Democratica del Congo contro l'Algeria, 1-0, martedì, con un gol di Adil Boulbina al 119° minuto, ha posto fine a una delle immagini più iconiche dell'AFCON: un tifoso congolese che ha trascorso tutte le partite della RDC fermo con il braccio destro alzato.
Il tifoso, Michel Kuka, 26 anni, è rimasto in piedi come una statua umana per tutti i 438 minuti della corsa del Congo all'AFCON, anch'egli con abiti colorati. Kuka divenne una sensazione virale e, quando il Congo perse nell'ultimo minuto, iniziò a piangere, muovendosi per la prima volta durante una partita.
La sua posa aveva uno scopo: imitava una statua di Patrice Lumumba, il primo primo ministro del paese nel 1960, che guidò il paese all'indipendenza, ma fu rapito e assassinato nel 1961 ed è ricordato come un eroe nazionale e un simbolo dell'emancipazione africana.
Secondo un'intervista a RMC Sport, Kuka intende che la sua immagine sia un atto artistico e commemorativo, anche se non si aspettava di raggiungere così tanta fama a livello mondiale.
Senza la RDC, e senza Kuka, l'AFCON continuerà venerdì: l'Algeria, che ha battuto il Congo, giocherà contro la Nigeria sabato pomeriggio nei quarti di finale della Coppa d'Africa.