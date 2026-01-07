L'eliminazione della Repubblica Democratica del Congo dall'AFCON significa la fine della "statua umana" di Lumumba di Michel Kuka

HQ

La sconfitta della Repubblica Democratica del Congo contro l'Algeria, 1-0, martedì, con un gol di Adil Boulbina al 119° minuto, ha posto fine a una delle immagini più iconiche dell'AFCON: un tifoso congolese che ha trascorso tutte le partite della RDC fermo con il braccio destro alzato.

Il tifoso, Michel Kuka, 26 anni, è rimasto in piedi come una statua umana per tutti i 438 minuti della corsa del Congo all'AFCON, anch'egli con abiti colorati. Kuka divenne una sensazione virale e, quando il Congo perse nell'ultimo minuto, iniziò a piangere, muovendosi per la prima volta durante una partita.

La sua posa aveva uno scopo: imitava una statua di Patrice Lumumba, il primo primo ministro del paese nel 1960, che guidò il paese all'indipendenza, ma fu rapito e assassinato nel 1961 ed è ricordato come un eroe nazionale e un simbolo dell'emancipazione africana.

Secondo un'intervista a RMC Sport, Kuka intende che la sua immagine sia un atto artistico e commemorativo, anche se non si aspettava di raggiungere così tanta fama a livello mondiale.

Senza la RDC, e senza Kuka, l'AFCON continuerà venerdì: l'Algeria, che ha battuto il Congo, giocherà contro la Nigeria sabato pomeriggio nei quarti di finale della Coppa d'Africa.