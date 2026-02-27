L'EMEA Masters Winter 2026 vedrà la partecipazione di 36 squadre ERL

HQ

È quasi ora che il prossimo grande torneo EMEA ERL si svolga nel mondo competitivo League of Legends, dato che l'evento EMEA Masters Winter è previsto per iniziare il 9 marzo. Con questo in arrivo, Riot Games ha condiviso un sacco di informazioni su cosa aspettarsi.

Per prima cosa, sarà un evento ampliato, in cui 36 squadre ERL sono presenti e stanno cercando uno dei due posti finali che permetteranno a entrambe le squadre di competere nell'evento di qualificazione per la Coppa del Mondo Esports che seguirà. Il formato esteso comporterà però una riduzione del torneo EMEA Masters Springs.

Il torneo sarà suddiviso in tre fasi chiave che inizieranno con un Round dei Campioni, che funge in un certo senso da qualificazione. Qui possiamo aspettarci che le 8 migliori squadre ERL si sfidino, con le quattro che progrediranno da questa parte guadagneranno un posto diretto nel tabellone dei Playoff che conclude il torneo. Le quattro sconfitte passeranno alla fase a gironi dove attendono le restanti 28 squadre e che offrirà una parte completa di azione che ridurrà le 32 squadre protagoniste a sole otto superstiti. Le otto squadre qualificate si uniranno alle quattro ex squadre qualificate al Turno dei Campioni per partecipare ai playoff a 12 squadre che prevedono un formato a doppia eliminazione e determineranno infine le due squadre finaliste che si sfideranno per sollevare il trofeo, anche se entrambe le finaliste otterranno un posto per le qualificazioni della Coppa del Mondo Esports.

Parlando delle qualificazioni per la Coppa del Mondo Esports, questo evento vedrà i due finalisti dell'EMEA Masters Winter e li metterà contro le 10 squadre LEC, tutto per determinare quali squadre della regione accederanno al festival con sede in Arabia Saudita in estate.

Va detto che le squadre dell'Accademia LEC possono competere nell'evento EMEA Masters Winter ma, se arrivano a questo punto, non sono eleggibili per la qualificazione EWC, il che significa che in questo caso la squadra che ottiene uno dei posti per le qualificazioni EWC potrebbe non essere effettivamente finalista dell'EMEA Masters Winter.

Non vedi l'ora di questo evento?