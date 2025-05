L'emozionante tributo di Richard Gasquet al suo ritiro dal tennis al Roland Garros

HQ

L'edizione 2025 del Roland Garros è iniziata con un emozionante tributo alla leggenda del tennis Rafa Nadal, che si è ritirato alla fine dello scorso anno. Ma l'edizione sarà ricordata anche come l'ultima competizione di Richard Gasquet. Potrebbe non essere così noto come altri campioni di tennis di questa generazione, ma Gasquet è stato innegabilmente uno dei migliori giocatori francesi degli ultimi due decenni, con un record in carriera di numero 7 del mondo nel 2007 e 16 titoli ATP.

Non è mai andato oltre i quarti di finale al Roland Garros e nel suo ultimo match ha vinto solo sette partite contro il campione italiano Jannik Sinner: 6-3, 6-0, 6-4. Nessuno si aspettava la vittoria di Gasquet: la sua unica vittoria contro un numero 1 del mondo è stata contro Roger Federer... nel 2005.

Nonostante tutto, l'atmosfera era fantastica e dopo la partita, un sorridente Gasquete ha ricevuto un tributo emozionante: "Abbiamo un buon rapporto fuori dal campo. Siamo generazioni diverse, ma è il vostro momento", ha detto Sinner.

Anche Rafa Nadal ha reso omaggio a Gasquet, ricordando i tempi insieme, quando entrambi hanno iniziato a giocare da bambini. In 18 partite, Gasquet non ha mai vinto Nadal una volta. Nel corso della tua grande carriera, il tuo talento è stato riconosciuto in tutto il mondo e sono felice che oggi tu abbia potuto dire addio al tennis in un posto così speciale come il Roland Garros. Vi auguro tutto il meglio per il futuro!