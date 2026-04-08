L'emulazione portatile sta migliorando: incontra E5 ModX

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GAMEMT ha annunciato il suo nuovo gadget chiamato E5 ModX. È un dispositivo portatile che può essere utilizzato come controller autonomo, dispositivo portatile tradizionale e dispositivo in modalità TATE.

Lo schermo di E5 ModX può essere staccato dalla sezione controller e utilizzato con altri dispositivi, come il tuo smartphone, come riportato da Retro Handhelds e indicato da Time Extension.

Sembra che l'E5 ModX sarà alimentato da un chipset MediaTek P60 con 3GB di RAM, e il suo display avrà una risoluzione di 1024 x 768 pixel. Questo significa, secondo Time Extension, che E5 ModX raggiungerà il massimo livello PSP e Sega Dreamcast.

La data effettiva di uscita di E5 ModX è attualmente sconosciuta.