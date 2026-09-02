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L'energia solare supera il carbone in Cina per la prima volta

Ciò significa che era la più grande fonte di capacità energetica installata del paese.

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Luglio è stato un mese storico per la Cina. Reuters riporta che, per la prima volta in assoluto, l'energia solare ha superato quella a carbone nel paese. In totale, l'energia solare ha generato 1.288 gigawatt, mentre il carbone ne ha generati 1.285 gigawatt. Il mese ha anche segnato la prima volta in cui l'energia a carbone ha rappresentato meno della metà dell'energia cinese, contribuendo al 49,7% della produzione totale.

Naturalmente, questo probabilmente fluttuerà ancora qualche volta, poiché l'energia solare necessita naturalmente di luce solare, ma la tendenza è comunque verso una quota sempre maggiore di energia rinnovabile nel mix energetico cinese.

L'energia solare supera il carbone in Cina per la prima volta

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