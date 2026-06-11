L'energia solare supera per la prima volta il carbone negli Stati Uniti

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La lotta contro il riscaldamento globale continua, spesso portando a un miglioramento della qualità dell'aria, poiché si sceglie l'energia rinnovabile invece del carbone in particolare. Ora, gli Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo traguardo degno di nota.

Il Guardian riporta che la Solar Energy Industries Association ha pubblicato un nuovo rapporto che mostra che l'energia solare ha generato più energia del carbone il mese scorso. A maggio, il 12,8% della produzione energetica statunitense proveniva dall'energia solare, mentre il carbone rappresentava il 12,2%, rendendo l'energia solare la terza fonte energetica più grande del paese dopo il gas naturale e l'energia nucleare.

L'analista Nicolas Fulghum del think tank energetico Ember ha dichiarato in una dichiarazione:

"Per anni l'energia solare è cresciuta nel mix elettrico statunitense. Allo stesso tempo, l'energia a carbone ha perso il suo status, prima come la fonte più grande nel mix statunitense, e poi gradualmente negli anni è crollata ancora di più."

In futuro, si prevede che l'energia solare generi più energia del carbone in modo sempre più regolare e, entro pochi anni, si ritiene che diventerà permanentemente una fonte energetica più ampia.