L'ennesimo evidente clone di Animal Crossing è stato aggiunto al PlayStation Store
Dubitiamo che questo progetto sarà mai terminato e sicuramente non verrà rilasciato sul PlayStation Store.
L'anno 2025 non aveva nemmeno due settimane quando abbiamo riferito che un palese clone di Animal Crossing era disponibile per l'acquisto tramite il PlayStation Store. Tutto, dal design al layout, è stato spudoratamente rubato da Nintendo e successivamente rimosso.
Ma chi smette non vince mai. Ora, diversi utenti su Bluesky stanno sottolineando che un altro gioco - Anime Village Online - è disponibile per la lista dei desideri tramite il PlayStation Store e che è ancora una volta un flagrante clone di Animal Crossing. La premiere è fissata per il 2027 (anche se dubitiamo che accadrà), e la premessa è descritta come segue:
"Benvenuto in Anime Village Online, un accogliente gioco di simulazione di vita in cui puoi creare il villaggio dei tuoi sogni, decorare la tua casa e goderti un mondo pacifico, il tutto giocando da solo o con gli amici online.
Progetta ed espandi la tua casa affascinante, crea mobili, coltiva i raccolti, pesca e decora l'ambiente circostante per adattarlo al tuo stile personale.
Dai un'occhiata alle immagini qui sotto e potresti capire perché siamo scettici sul fatto che questo progetto vedrà mai la luce del giorno...