L'enorme Victor Wembanyama guida i San Antonio Spurs alla vittoria in doppio overtime contro i Thunder

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La finale della Western Conference NBA tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs è forse il duello più emozionante della NBA al momento, e alcuni dicono addirittura che sia una finale anticipata, soprattutto dopo che i Detroit Pistons, testa di serie numero uno nell'Est, sono stati eliminati dai Cleveland Cavaliers, quarti testa di serie, nella Settima Gara delle semifinali, per affrontare i New York Knicks, terza testa di serie, nelle finali dell'Est a partire da stasera.

Gli Oklahoma City Thunder potrebbero essere leggermente favoriti, dato che hanno l'MVP e Giocatore Decisivo dell'Anno, Shai Gilgeous-Alexander. Ma al primo duello, Victor Wembanyama e gli Spurs sono usciti vittoriosi, battendo i Thunder come ospiti in una partita ai doppi tempi supplementari, 115-122.

Wemby, Miglior Difensore dell'Anno, è stato anche il punto di riferimento dei San Antonio Spurs, con 41 punti e 24 rimbalzi, diventando il più giovane giocatore di sempre a superare i 30 punti e 20 rimbalzi in una partita di play-off, a 22 anni e 124 giorni. È anche l'unico altro giocatore nella storia degli Spurs ad aver segnato 40 punti e 20 rimbalzi in una partita di playoff dai tempi di David Robinson, e l'unico giocatore dal 1960 da Wilt Chamberlain ad aver superato i 30 punti e 20 rimbalzi al suo debutto nelle finali di conference.

Wembanyama possiede una "rara abilità donata da Dio"

Il suo allenatore, Mitch Johnson, ha detto di possedere una rara capacità donata da Dio, e un apprezzamento che "ha un raro desiderio di affrontare ogni momento che ha davanti. Penso che nei suoi tre anni abbia dimostrato, in molte situazioni diverse e in molte circostanze diverse, che affronterà quei momenti."

Gli Oklahoma City Thunder devono reagire in Gara 2 mercoledì prima di andare a San Antonio per Gara 3 e 4.