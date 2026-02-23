Lenovo esorta i partner a effettuare ordini prima che inizino gli aumenti di prezzo il mese prossimo Possiamo tutti immaginare perché stanno arrivando gli aggiustamenti ai prezzi, dato che sembra che il mondo tecnologico si stia preparando a cambiamenti dei costi nel prossimo futuro.

HQ Lenovo sta esortando i suoi partner a effettuare ordini il più rapidamente possibile, almeno negli Stati Uniti. I picchi di prezzo colpiscono i dispositivi dell'azienda su tutti i fronti, dai telefoni cellulari ai personal computer fino ai tablet. Wade McFarland, responsabile del canale Nord America dell'azienda, ha dichiarato in un'email inviata ai partner (ottenuta da CRN) che i cambiamenti di prezzo dovrebbero entrare in vigore all'inizio di marzo, quindi dovrebbero ricevere gli ordini il prima possibile. Potrebbe essere che anche se un ordine viene effettuato proprio ora, sarà comunque influenzato dagli aumenti di prezzo, poiché qualsiasi ordine effettuato prima del 28 febbraio ma non spedito entro il 31 marzo verrà riclassificato del prezzo. Mentre l'IA e i data center continuano a consumare le forniture dell'industria tecnologica, sembra che l'elettronica di consumo stia andando in una direzione molto costosa in questo momento. Non sappiamo se le cose miglioreranno, ma probabilmente passerà un po' di tempo prima di vedere un crollo della domanda di IA.