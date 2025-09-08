Lenovo Legion Go 2 ottiene anche la modalità Xbox completa

HQ

Supponiamo che pochi di voi si siano persi il prossimo dispositivo Xbox portatile, sviluppato da Asus in collaborazione con Microsoft e previsto per il rilascio il 16 ottobre. Si chiama ROG Xbox Ally e sarà in grado di funzionare in due modalità: come unità Windows o avviato direttamente in modalità Xbox.

Quest'ultimo verrà rilasciato per più dispositivi, e ora il primo di questi è stato confermato. Un portavoce di Lenovo ha confermato a The Verge che il loro prossimo Legion Go 2 (anch'esso in uscita a ottobre) avrà lo stesso supporto Xbox del ROG Xbox Ally.

Tuttavia, non sarà disponibile dal primo giorno, ma uscirà nella primavera del 2026. Se sei stato appassionato di Legion Go 2 ma ti sei chiesto del supporto Xbox, sembra che tu possa smettere di preoccuparti ora e scegliere il dispositivo che ti piace di più.