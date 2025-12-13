Lenovo Legion Pro 5 Gen 10

HQ

Quando si parla di laptop da gaming, la conversazione spesso si sposta troppo su marchi a cui siamo fin troppo abituati a associare i gamer. MSI, ASUS ROG e simili. Anche Lenovo Legion è tra le migliori, eppure spesso penso ancora che questo marchio di laptop rimanga un po' sottovalutato. Ho recensito un paio di laptop che mi ha inviato Lenovo e, nel complesso, Gamereactor ha utilizzato abbastanza regolarmente la gamma Legion. In definitiva, sembra che i laptop Lenovo Legion stiano solo migliorando, con questa nuova generazione che ha davvero superato le prestazioni in termini di prestazioni potenti, grafica così bella da dimenticare di giocare su un laptop e un design elegante che non ti fa sentire come il tipo che indossa una maglietta "ho messo in pausa il gioco per essere qui" alla cerimonia.

Kim ha recentemente esaminato la decima generazione del Lenovo Legion Pro 7, che sicuramente si colloca tra i portatili da gaming per quanto riguarda componenti e prestazioni. Cercherò di non insistere troppo sugli stessi punti che ha fatto lui, ma in gran parte trovo molte delle stesse cose da lodare, anche se la Legion Pro 5 che ho provato, che sostituisce la RTX 5080 con una 5070, ha 32GB di RAM invece di 64GB, e viene fornita con una Ryzen 9 9955HX invece di una CPU Intel Ultra 9 275HX. I componenti dell'unità che ho recensito collocano quel laptop tra i livelli più alti della gamma Lenovo Legion Pro 5 di decima generazione, ma il prezzo di questi laptop sembra più che equo, considerando quello che si trova.

Sul sito Lenovo in questo momento, puoi acquistare una Legion Pro 5 Gen 10 per ~£1150. Non ha alcune delle funzioni più raffinate e i giocatori noteranno il passaggio a una GPU RTX 5050, ma questo sembra comunque un buon affare nel mondo del gaming su PC di oggi. Per qualche centinaio di sterline in più, puoi prendere la 5060 o 5070 e quello che sembra essere il fulcro di tutto il kit: lo schermo OLED.

In passato ho provato OLED, usandolo principalmente su Nintendo Switch OLED, con TV e qualche monitor occasionale, ma per qualche motivo è la nuova generazione di laptop Lenovo che mi sembra davvero speciale questa tecnologia. Su uno schermo a 1600p l'OLED dà davvero vita agli scuri e ai colori, soprattutto durante il gioco. Quasi ti dimentichi di essere sullo schermo più piccolo di un laptop, mentre vieni semplicemente catturato dalle immagini incredibili che il monitor di questo portatile offre. Ora, date le capacità di prestazioni del laptop, potresti non ottenere centinaia di frame girando giochi ad alta intensità come Cyberpunk 2077, Borderlands 4 o Warhammer 40,000: Space Marine II, ma ottieni più che abbastanza per un'esperienza di gioco eccellente e puoi portare al massimo i tuoi FPS nei titoli più competitivi. Da qualcuno che ultimamente è diventato ossessionato dal Deadlock di Valve, ho sentito che le mie prestazioni aumentavano anche dal mio PC di casa con il Lenovo Legion Pro 5 Gen 10, poiché la chiarezza dello schermo unita alle prestazioni offerte sembravano migliorare il mio gioco. Forse era solo la sindrome del nuovo PC, non lo so.

Gran parte di questa eccellenza prestazionale dipende dal raffreddamento di questo sistema. Non sono così esperto di computer come altri membri dello staff di Gamereactor e di ciò che succede all'interno, ma posso dirti che questo portatile mi ha appena scaldato il ginocchio anche testando alcuni giochi ad alte prestazioni. Può essere un po' rumoroso, certo, ma quel raffreddamento intelligente e le ventole turbo si attivano quando servono e ti permettono di continuare a giocare senza trasformare la stanza in una sweatbox (cosa che nei mesi invernali potrebbe essere piacevole).

L'aspetto del Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 è elegante e affascinante come altri portatili Lenovo Legion che ho recensito in passato. Ha un tocco in più da gamer grazie a una tastiera RGB, ma per il resto il suo design sobrio e sicuro lo rende un portatile dall'aspetto molto elegante. Forse è un po' più pesante, ma considerando cosa c'è sotto il cofano, non mi lamenterò di mezzo chilogrammo qua e là.

Ancora una volta, la gamma Legion di Lenovo impressiona. Anche se potresti non riuscire a sfruttare ogni frame nei giochi di fascia alta con questo laptop, e gli 1TB di spazio saranno sicuramente facilmente inghiottiti se giochi a molti giochi moderni, i componenti, le prestazioni e la stabilità offerti valgono più che il prezzo d'ingresso. Aggiungi quello schermo brillante in alto, e hai uno dei migliori laptop di fascia alta-media in circolazione oggi.