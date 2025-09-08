Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

HQ

È costoso, ma Legion Pro 7 di Lenovo sembra avere tutto: 2 TB NVMe gen. 4 - qualcosa che manca ancora a molti concorrenti - un display OLED da 16" a 240 Hz, una RTX 5080 da 16 GB e non meno di 64 GB di RAM DDR5 6400. Finalmente un laptop con una notevole quantità di RAM. Personalmente, non andrei oltre una RTX 5080 in un laptop, poiché la generazione di calore è semplicemente troppo intensa, ma detto questo, con un sovrapprezzo del 10%, puoi ottenerlo con una RTX 5090.

Lenovo lo ha dotato di una CPU 24-core Intel Ultra 9 275HX, RGB individuale in ogni tasto - purtroppo non ancora standard nel 2025 - e raffreddamento tramite una camera di evaporazione. Sulla carta, ha tutto, e questo si riflette nel prezzo: circa 2.700 sterline. È costoso, ma in realtà è un prezzo equo se si considerano le prestazioni rispetto al prezzo. L'unico aspetto negativo è che una macchina così potente pesa parecchio: 2,7 kg, ma è quasi leggero per una macchina di questo calibro.

Il design ricorda un'astronave o una Lamborghini, e le prese d'aria in particolare sono attraenti con RGB leggermente esagerato. Il rovescio della medaglia, tuttavia, è che tutte le connessioni sono ai lati, il che non è una scelta di design con cui sono d'accordo.

Naturalmente, c'è anche una webcam - da 5MP - e ci sono molti ingressi e uscite. In particolare, vale la pena notare che c'è una connessione PD da 140 watt, quindi ha molta potenza. È stato incluso anche un pacchetto di tasti extra della tastiera. Punti a favore anche per gli altoparlanti, che in realtà suonano bene, e un design generalmente accattivante.

Se sei in dubbio su quanta potenza abbia questa macchina, basta guardare l'alimentazione: 400 watt contro i soliti 220 watt, e ogni tanto un po' di più.

Lo schermo ha la certificazione VESA Black e una copertura cromatica DCI-P3 al 100%. Ma soprattutto, offre esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un moderno schermo OLED. Come la maggior parte degli altri laptop, ha una risoluzione di 1600p. Non ho avuto accesso alle apparecchiature di misurazione, ma la mia ipotesi plausibile è che stiamo guardando oltre 400 nit. Tuttavia, la batteria si scarica rapidamente. Con l'uso attivo, dura solo un'ora e mezza e con la riproduzione video puoi ottenere altre tre ore, ma se hai intenzione di giocare, dovresti assolutamente tenerlo collegato.

Il materiale di marketing parla molto di intelligenza artificiale, ma sembra più che altro una funzione automatizzata che esiste da anni senza essere chiamata intelligenza artificiale. Il mio preferito sono i ventilatori "turbocompressi" - mi piacerebbe saperne di più su come funziona. Dice anche che un limitatore di potenza migliora le prestazioni e che probabilmente la formulazione avrebbe potuto essere scelta con un po' più di cura. Lo stesso vale per la menzione di "TSI cooling" senza spiegazioni. In generale, la presentazione in un elenco puntato sul sito Web di Lenovo potrebbe essere una recensione da parte di qualcuno che capisce effettivamente come funziona un computer. Sono anche impressionato dall'affermazione che esiste una "ipercamera" in quanto una cosa del genere non esiste, a meno che non intendano una camera a pressione, il che ha ancora meno senso. Proprio come l'affermazione delle "prestazioni desktop", dove la risposta è chiaramente no.

Il computer si trova saldamente sul tavolo e, per una volta, le cerniere sullo schermo sono realizzate correttamente, quindi punti extra per questo. Il touchpad è realizzato in Mylar ed è comodo, così come la tastiera, ma non c'è un lettore di impronte digitali o una funzione IR. L'app non è la mia tazza di tè esteticamente. È un po' disordinato nel suo tentativo di creare una panoramica e assomiglia molto al cruscotto di una muscle car degli anni '80. D'altra parte, offre una buona opportunità per modificare le impostazioni delle prestazioni e funziona bene. "Quiet" è ancora semi-rumoroso (34 dB), mentre "performance" è a 44 dB. È anche possibile dare ai componenti più potenza, per una maggiore rumorosità, ma Lenovo ha fissato un limite naturale. La CPU ha raggiunto i 92 gradi e la GPU i 78 gradi a pieno carico.

Nonostante i componenti potenti, ci sono dei limiti. A 1600p - che è ovviamente ciò a cui si gioca con una bestia del genere - non si superano i 60 FPS in Cyberpunk 2077 con Ray-Tracing Ultra. In effetti, è di circa 51 FPS e in 1080p puoi raggiungere i 66 FPS. Tuttavia, quando si utilizza Frame Generation, è possibile raggiungere facilmente i 126 FPS a 1600p (2x). Preferisco evitare il 4x, perché il 2x sembra migliore, ma se lo fai, finiamo improvvisamente a 162 FPS. Red Dead Redemption 2 ha raggiunto 128 FPS, che è ancora abbastanza impressionante. Più pratico per chi gioca in modo competitivo: CS2 funziona a 250+ FPS a 1600p Ultra High.

Benchmark sintetici:



3DMark Time Spy Estremo: 11,324



Velocità 3DMark: 5.866



3DMark Nomade d'acciaio: 5.401



3DMark Port Royal: 14.868



Con un computer portatile, bisogna ricordarsi di limitarsi: si hanno "solo" 400 watt con cui giocare, ma si tratta comunque di molto di più di tutti i suoi concorrenti. Tuttavia, il Lenovo Legion Pro 7 ha il vantaggio che uno schermo OLED da 16" ti fa dimenticare rapidamente che stai utilizzando un laptop. Con l'RTX 5080 e le numerose opzioni di Nvidia per modificare il frame rate, è certamente possibile giocare con frame rate elevati nonostante si tratti di un laptop. Il prezzo non è economico, ma con queste specifiche difficilmente potrebbe essere altrimenti.

È difficile trovare seri inconvenienti, a parte la durata della batteria e le dimensioni del caricabatterie. Ma questa è solo la conseguenza di un hardware potente e non può essere modificato. Ne comprerei uno io stesso? Sì, probabilmente, soprattutto se era in saldo, o la versione RTX 5090, se fossi un miliardario. Ma in fondo, sono solo felice che 2 TB ora, finalmente, dopo un ritardo di 6-8 anni, sembrino essere lo standard per lo spazio di archiviazione.