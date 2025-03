Lenovo Legion R34w-30 UWQHD

Nel tempo, le dimensioni dello schermo tendono a crescere. Molti giocatori usano ancora monitor da 27" - supponiamo - perché 1920x1080p è ancora la risoluzione più utilizzata. Ma la tendenza sembra essere verso monitor più grandi e una risoluzione più elevata se si guarda, ad esempio, il sondaggio mensile sull'hardware di Steam.

L'R34w-30 è widescreen, WQHD (3440x1440, 21:9) ed è anche curvo (1500R). Può funzionare fino a 180 Hz con un tempo di risposta di 0,5 ms. Il design è standard Legion - un mix di industriale e orientato al gioco. Potrebbe essere migliore, ma potrebbe anche essere molto, molto peggio. È un monitor economico, quindi non c'è nulla che assomigli a G-Sync, ma ha AMD FreeSync Premium. In cambio, ottieni un connettore di alimentazione da 220 V, due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4.

La sorgente luminosa è WLED o LED bianchi. Questo dà un'immagine di luce solida e uniforme, ma purtroppo anche una luminosità costantemente elevata. Nonostante il minimo effetto bleed, lo schermo appare molto luminoso, con conseguenti bassi livelli di nero e praticamente nessuna differenziazione tra nero e grigio. I pannelli WLED e VA non devono avere livelli di nero così bassi come qui, ma lo fanno, e dovresti esserne consapevole. Forse questo spiega anche perché a volte è possibile acquistare un monitor da gioco da 34 pollici per £ 170.

I colori sono sbiaditi e non molto impressionanti per un monitor nel 2025. Con un valore DCI-P3 del 90%, questo forse non sorprende. In breve: i colori sono sbiaditi, sovraesposti e pallidi. D'altra parte, c'è meno ghosting di quanto temessi. Una buona idea sarebbe quella di calibrare il monitor al meglio delle proprie capacità, ad esempio tramite AMD Adrenalin. Ci sono anche altoparlanti integrati con "suono ricco", ma il suono è scadente e dovrebbe essere utilizzato solo se non esistono altre alternative.

Lo schermo è completamente regolabile e offre regolazioni di rotazione, inclinazione e altezza. Questo dovrebbe renderlo ergonomico, penserete, ma non sono del tutto d'accordo con l'uso della parola.

Questo è tutto ciò che c'è da sapere su questo monitor, tutto sommato. Semplicemente non riesco a capacitarmi di quanto sia scarso il livello di nero, di quanto siano sbiaditi i colori e di quanto tutto appaia sovraesposto. Puoi migliorarlo regolando le impostazioni? Sì, ma ci vogliono molte regolazioni prima che l'immagine sia anche lontanamente accettabile. La stragrande maggioranza degli acquirenti vedrà semplicemente l'immagine scadente, impacchetta il monitor e ne acquisterà un altro.

Sì, è grande e sì, è economico. Ma questi sono anche i motivi principali per acquistarlo, non la qualità dell'immagine, che dovrebbe essere l'aspetto più importante.

