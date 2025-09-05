Lenovo rivela che il Legion Go 2 sarà disponibile a ottobre, a partire da 999 euro

HQ

Il mercato dei PC palmari sembra avere un altro importante contendente: Lenovo ha rivelato che il Lenovo Legion Go 2 arriverà a ottobre. Dopo la sua anteprima e presentazione a gennaio al CES di quest'anno, i fan hanno tenuto d'occhio quando il Lenovo Legion Go 2 sarà disponibile per l'acquisto e ora hanno la loro risposta.

Ci manca ancora una data assolutamente certa, ma nel frattempo abbiamo altre specifiche da illustrare. Sembra che Lenovo stia optando per alcune configurazioni diverse per il nuovo Legion Go 2, in quanto puoi avere 16 GB o 32 GB di RAM, fino a 2 TB di spazio di archiviazione SSD con un minimo di 1 TB e un'APU AMD Z2 o la più potente AMD Z2 Extreme. Il modello base, con 1 TB di spazio di archiviazione SSD, 16 GB di RAM e AMD Z2, verrà lanciato con un prezzo di 999 euro.

Dove vediamo forse il salto più grande dal Lenovo Legion Go al Go 2 è nello schermo. Il Lenovo Legion Go 2 ha un display OLED a 1200p, che potrebbe avere una risoluzione inferiore rispetto al suo predecessore, ma lo schermo OLED compenserà sicuramente questo.

Acquisterai il Lenovo Legion Go 2?